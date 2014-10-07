محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از 18 الی 24 مهرماه به عنوان هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است و در این ایام جمعیت هلال احمر قم برنامههای مختلفی را پیش بینی کرده است که از جمله این برنامهها میتوان به مانور بزرگ امدادی در روستای حصار شنه به صورت ساعت صفر اشاره کرد.
وی گفت: به مناسبت فرارسیدن عید غدیر همایش باران غدیر نیز با حضور مسئولان جمعیت هلال احمر کشور و استان و شرکت اعضای جمعیت هلال احمر 20 مهرماه در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار میشود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم عنوان کرد: کتاب آبی امداد و کمکهای اولیه در این هفته بفروش میرسد که قیمت اصلی این کتاب 15 هزار تومان است ولی به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی و دهه ولایت با تخفیف 73 درصد یعنی به مبلغ چهار هزار تومان به فروش میرسد.
وی ادامه داد: فروش این کتاب از 16 مهرماه در ساختمانهای جمعیت هلال احمر و چادرهای مستقر در سطح شهر آغاز و تا پایان هفته کاهش ادامه دارد.
گلفشان بیان کرد: برگزاری جشن کودکان با عنوان باران غدیر، با حضور کلاه قرمزی و هنر پیشههای کشوری یکی دیگر از برنامههای هلال احمر در این هفته است که این برنامه 21 مهرماه همزمان با عید غدیردر سالن ورزشی شهر فرودگاهی قم برگزار خواهد شد.
وی گفت: برپایی چادرهای هلال احمر جهت ایستگاه سلامت، فراخوان عضویت و فروش کتاب آبی امداد، پخش کلیپهای آموزشی انیمیشن از طریق سیمای مرکز نور در طول هفته کاهش بلایای طبیعی از دیگر برنامههای هلال احمر قم است.
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