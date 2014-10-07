نخستین درخت روباتیک جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه تحت عنوان کنسرسیومی موسوم به PLANTOID و توسط گروهی از متخصصان علوم روباتیکی در اروپا در جریان است.

تنه این درخت با بهره‌گیری از فناوری چاپ سه بعدی و با استفاده از پلاستیک ساخته شده و درون آن از ریزپردازشگر مخصوصی استفاده شده است.

از بخشهایی از این بدنه پلاستیکی چهار شاخه بیرون زده که آنها نیز از پلاستیک ساخته شده‌اند. از این شاخه‌ها برگهای مصنوعی آویزان است که درحقیقت حسگر هستند.

این حسگرها قابلیت تشخیص و اندازه‌گیری فاکتورهای محیطی نظیر دما ، رطوبت ، جاذبه و عناصر شیمیایی را دارند.

این روبات متفاوت دارای دو ریشه است که قابلیت حرکت را به درخت می‌دهد. یکی از این ریشه‌ها مجهز به نوعی حسگر لمسی است که با استفاده از آن از حرکت در خاک های آلوده جلوگیری کرده و حتی با رسیدن به ریشه درختان طبیعی تغییر مسیر می‌دهد.

محققان به این پروژه به عنوان یک گام ابتدایی نگاه می‌کنند که با استفاده از مدلهای بعدی آن می توان در عملیات امداد و نجات و پیدا کردن قربانیان در زیر آوار بهره گرفت.