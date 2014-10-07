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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۸

معاون وزیر بهداشت:

سیاست سازمان غذا و دارو درباره روغن پالم تغییر نکرده است

سیاست سازمان غذا و دارو درباره روغن پالم تغییر نکرده است

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: سیاست این سازمان درباره روغن پالم و کاهش مصرف روغنهای دارای اسید چرب ترانس و اشباع تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ایفدونا، دکتر رسول دیناورند ضمن گلایه از تیترهای برخی رسانه ها از قول ایشان گفت: برخی از این تیترها در مورد روغن پالم نادرست و گمراه کننده است.

وی افزود: نظر سازمان غذا و دارو درباره روغن پالم هیچگونه تغییری نکرده است و کماکان سیاست این سازمان، کاهش مصرف روغن های دارای اسید چرب ترانس (مانند روغن های گیاهی جامد) و روغن های دارای اسید چرب اشباع (مانند روغن پالم) است.

دیناروند تاکید کرد: حذف چربی گیاهی از لبنیات ضروری است و این موضوع توسط سازمان غذا و دارو با جدیت پیگیری می شود و با متخلفین احتمالی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 2384802

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