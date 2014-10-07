سیاست سازمان غذا و دارو درباره روغن پالم تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ایفدونا، دکتر رسول دیناورند ضمن گلایه از تیترهای برخی رسانه ها از قول ایشان گفت: برخی از این تیترها در مورد روغن پالم نادرست و گمراه کننده است.

وی افزود: نظر سازمان غذا و دارو درباره روغن پالم هیچگونه تغییری نکرده است و کماکان سیاست این سازمان، کاهش مصرف روغن های دارای اسید چرب ترانس (مانند روغن های گیاهی جامد) و روغن های دارای اسید چرب اشباع (مانند روغن پالم) است.

دیناروند تاکید کرد: حذف چربی گیاهی از لبنیات ضروری است و این موضوع توسط سازمان غذا و دارو با جدیت پیگیری می شود و با متخلفین احتمالی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.