دشمنان نتوانستند خدشه ای به کاروان راهیان نور وارد کنند

به گزارش مهر، سرهنگ "جواد فراهی" در مراسم اعزام دانش آموزی راهیان نور که ظهر سه شنبه در کانون طه گرگان برگزار شد گفت: حرکت خودجوش و همیاری آموزش و پرورش استان مهم ترین تفاوت اعزام راهیان نور امسال با سال های گذشته است.

فراهی افزود: در سال های گذشته اعزام بر عهده مجموعه ستاد راهیان نور استان بود اما امسال مدیران مقطع دبیرستان وظیفه و مسئولیت اعزام را بر عهده دارند.

وی با اعلام اینکه استقبال از اردوهای راهیان نور افزایش یافته است اظهار کرد: منشأ تقویت راهیان نور عمومی و حضور خانوادگی را استقبال دانش آموزان می دانیم زیرا دانش آموزان موجب ترغیب خانواده ها می شوند.

وی خاطرنشان کرد: امسال درب ستاد راهیان نور بر روی دانش آموزان مقاطع اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی باز است و همه این دانش آموزان می توانند در کاروان ها حضور داشته باشند.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی گلستان درباره مهم ترین برنامه های معنوی که در طول سفر برای دانش آموزان تدارک دیده شده است گفت: حضور روحانیون و راویان در هر اتوبوس در کنار مدیران و معاونان مدرسه از جمله کارهای فرهنگی است که در طول سفر منظور شده است.

فراهی با اشاره به اینکه تاکید ما بر این بوده که دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه اعزام شوند اظهار کرد: غالب دانش آموزان برای نخستین بار است که به مناطق جنگی اعزام می شوند و اولویت با دانش آموزان سال های اول و دوم دبیرستان بوده است.

وی درباره اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور تصریح کرد: همین که خود معلمان در میدان جنگ نرم وارد شده اند نشان می دهد که نیاز نوجوان و شاگرد خود به انجام حرکت فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم را درک کرده است.

فراهی افزود: راهیان نور تنها جایی بوده که دشمنان نتوانسته اند به آن کوچکترین خدشه ای وارد کنند. شاید در برخی از رسانه ها کارهایی علیه این اقدام انجام داده باشند اما به لطف خدا و نظر شهدا هرگز نتوانسته به هدف خود برسد.

به گفته وی، 13 هزار دانش آموز از 452 دبیرستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی کشور اعزام می شوند.