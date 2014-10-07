درخواست سرپرست دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای تشکلها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نیلی احمد آبادی در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی که صبح امروز با حضور حجت الاسلام روحانی در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: دانشگاه های ایران پس از انقلاب توسعه کمی و کیفی زیادی را تجربه کرده و به خوبی به وظیفه خود که تامین منابع انسانی متخصص و عالم مورد نیاز کشور بوده عمل کردند و نقش اصلی تولید علم و مشارکت در تولید فناری را برعهده گرفته اند .

وی ادامه داد: بی گمان نیاز کشور و توان دانشگاه ها فراتر از اقدامات صورت گرفته بوده و لذا پرداختن به راهکارهای تامین نیازها و استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه ها لازم است همچنان در دستور کار باشد.

سرپرست دانشگاه تهران افزود: دغدغه دانشگاه ها توجه به کیفیت یعنی تامین نیاز ذینفعان به بهترین وجه و تولید علم هدفمند و تجاری سازی آن است به گمان ما این دغدغه ها کاملا منطبق برسیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و خواست ریاست جمهور باشد و ضمن اعلام آمادگی مجدد دانشگاه تهران توجه به موارد زیر را جهت تحقق این اهداف ضروری می دانیم .

سرپرست دانشگاه تهران، افزایش اختیارت دانشگاه ها ، سیاست های جذب هیات علمی و پذیرش دانشجو، تداوم سیاست های دولت در سطح ملی و بین المللی در راستای توسعه فناوری‌ها و گسترش مبادلات بین دانشگاهی در سطح بین الملل ، افزایش هدفمند اعتبارت دانشگاه ها از منابع عمومی و دستگاه ها و ایجاد تاکید بر مرجعیت های خاص دانشگاهی برای پیگیری سیاست های ابلاغی را از جمله مواردی عنوان کرد که در راستای دغدغه دانشگاه ها می توان به آن اشاره کرد.

نیلی احمد آبادی درپایان سخنرانی خود خطاب به دکتر روحانی گفت: برخود لازم می دانم تقاضای شماری از دانشجویان را به حضورتان اعلام کنم. تشکل های دانشجویی علاقمند هستند تا دیدگاه های خود را در موضوعات مختلف به استحضار جنابعالی برسانند که متاسفانه اجابت این خواسته درمراسم امروز بدلیل محدودیت زمانی و نوع برنامه امکان پذیر نشد امید است با تدبیر جنابعالی در اولین فرصت ممکن برای مثال 16 آذر در دانشگاه تهران و یا هر دانشگاه دیگری که صلاح می دانید این خواسته جامه عمل بپوشد.

در ادامه، دکتر جعفری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز گفت: دولت تدبیر و امید سال اول فعالیت خود در زمینه اقتصاد، روابط بین الملل و سلامت فعالیت های بسیار خوبی را ارایه داد که نتایج آن نمایان است که در تمام این اقدامات دانشگاهیان نقش برجسته ای داشته اند.

وی افزود: طرح تحول پزشکی از آغاز زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد و نتیجه آن اعتماد به دانشگاهیان برای پیشرفت کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به استقلال دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: دانشگاه مستقل تنها دغدغه پیشرفت کشور را دارد و دنبال رو بی چون و چرای دیگران نیست و محصول این دانشگاه پیشرفت و تعالی کشور است.