مرکز جامع علمی کاربردی فرماندهی انتظامی فارس در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه این مرکز افزود: امسال نیروی انتظامی به مصداق فرمایشات رهبر معظم انقلاب هفته ناجا را به نحوی نامگذاری کرده که در ر استای تحقق فرمایشات ایشان است.

وی بیان کرد: امروزه زمینه ساز این تلاش جهادی باید خدامحوری باشد و در این خصوص پلیس باید برای برجسته کردن امنیت در کشور تلاش کند.

سردار گودرزی اظهار داشت: در سال گذشته و در شش ماهه اول امسال 93 درصد از جرائم خشن به ویژه قتل توسط ماموران نیروی انتظامی در واحدهای انتظامی استان کشف شده که این امر نشاندهنده به روز شدن پلیس است.

فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: امروز در دانشگاه علوم امین ناجا یک دانشکده تبدیل به هشت دانشکده حرفه گرای مناسب شده است.

وی با بیان اینکه دانش بنیان بودن اقدامات پلیسی و عمق بخشیدن به آموزشهای عملی از افتخارات سیستم پلیسی است، گفت: در این خصوص توانسته ایم در بحث ارتقای سطح علمی همکاران با رویکرد دین محوری ورود پیدا کنیم .

سردار گودرزی افزود: دانشجویان باید از اساتید مجربی که در مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی فارس معرفی شده اند استفاده شایسته کنند.

وی اظهار داشت: دانشجویان این مرکز باید با افزایش علم، تجربه خود را هم افزایش دهند، چرا که موفقیت امروز ما حاصل تلفیق علم و تحربه گذشتگان ما است

فرمانده انتظامی فارس گفت: دانشجویان در افزایش سطح ارتقای علمی باید تلاش مصاعف داشته باشند.

معاون امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس نیز در این مراسم گفت: آموزش به عنوان محور اصلی فعالیت های تعالی بخش هر سازمانی است.

فتاحی افزود: آموزش علمی کاربردی در کشور ما متأسفانه مغفول مانده و مشخص نیست که چه دستی در کار بوده که تمامی آموزش های کشور را به سمت آموزش نظری پیش برده است.

وی اظهار داشت: کاربرد دانش در زندگی عملی مردم باید تبدیل به ابزار، خدمت ماهرانه و هدفمند شود.

معاون امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس بیان کرد: نظام های پیشرفته و مترقی دنیا کشورهایی هستند که نسبت آموزش های مهارتی آنان نسبت به نظری و پایه 50 به 50 است.

وی افزود: فارغ التحصیلانی که از دانشگاه های نظری ما بیرون می آیند متاسفانه مهارت کافی برای انجام خدمت صیحیح و شایسته را ندارند.

فتاحی گفت: باید به نحوی پیش برویم که فارغ التحصیل دانشگاه علمی کاربردی وقتی وارد جامعه می شود تمامی عوامل و سازمان ها برای جذب وی پیشی بگیرند.