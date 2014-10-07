دیپلم افتخار بهترین کارگردانی برای فیلم پویانمایی حوزه هنری شاهرود

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انیمیشن "سلامی برای روح الله" که در جمع آثار کوتاه و نیمه بلند پویانمایی بخش مسابقه سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان قرار گرفته بود موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم کوتاه و نیمه بلند پویانمایی شد.

وی افزود: انیمیشن"سلامی برای روح الله" با موضوع اقامت امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو به نویسندگی و کارگردانی "بهروز خندان‌دل" و تهیه کنندگی حوزه هنری استان سمنان، محصول گروه انیمیشن دفتر هنرهای تصویری و پویانمائی حوزه هنری شهرستان شاهرود است که سال گذشته نیز در چهارمین جشنواره فیلم عمار موفق به کسب دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به عنوان اثر منتخب شد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با یادآوری اینکه "سلامی برای روح الله" در سال گذشته نیز مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت خاطرنشان کرد: بهروز خندان‌دل در جشنواره عمار پس از دریافت دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، آن را به مقام معظم رهبری اهدا کرد.

دانایی اظهار داشت: این فیلم پویانمایی به مدت 17 دقیقه به یک رویداد در زمان اقامت امام راحل در نوفل ‏‏لوشاتو فرانسه اشاره دارد که در روز کریسمس مسیحیانی که هدایای امام(ره) را دریافت کرده‏اند، به دیدار ایشان آمده و سلامی برای روح‏الله آغاز می‏ شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: زندگی پر فراز و نشیب امام راحل و الگو بودن ایشان به عنوان یک انسان کامل در عصر حاضر، مبنای این انیمیشن قرار گرفته است.