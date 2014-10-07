همایش بورس و ابزارهای نوین مالی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بورس منطقهای کرمانشاه از برگزاری همایش بورس و ابزارهای نوین مالی در شهر کرمانشاه خبر داد.
زهرا دفتری با بیان اینکه این همایش17 مهر ماه جاری در محل اتاق بازرگانی شهر کرمانشاه برگزار میشود، هدف از برگزاری آن را آشنایی اجمالی با بازار و معرفی فرصتها و نحوه پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس عنوان کرد و افزود: در این همایش همچنین نقش بورس اوراق بهادار در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد.
خشکیدگی 155 هزار هکتاری جنگلهای زاگرس در کرمانشاه
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از خشکیدگی 155 هزار هکتاری جنگلهای زاگرس در استان خبر داد.
حسین سلیمانی اظهار داشت: پدیده خشکیدگی در سطح جنگلهای جنوبی استان کرمانشاه و در شهرستانهای گیلانغرب، سرپلذهاب، اسلامآباد غرب، دالاهو و کرمانشاه از سال 91 مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است.
به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، 50 درصد این مناطق از شدت پراکنش یک تا 25 درصد و 50 درصد دیگر 25 تا 75 درصد برخوردار است.
خطرناکترین غار ایران پاک شد
عملیات پاکسازی غار پراو که از سال گذشته آغاز شده و بخشی از زبالههای آن خارج شده بود، امسال نیز ادامه یافت و بدون هیچ تلفات جسمی انجام شد. هرچند تاخیر در دیر رسیدن هلیکوپتری که باید آب آشامیدنی و مواد غذایی را تا آن ارتفاع منتقل میکرد باعث شد تعدادی از اعضای گروه که آب آلودهی داخل غار را نوشیده بودند، مسموم شوند.
مدیرعامل انجمن غار و غارشناسان ایرانیان گفت: 500 کیلو زباله از 26 حلقه چاه پرآو خارج شد، چاههایی که خرچنگرو و دهلیزهای باریک دارند و حالا زبالههایی که از حدود 41 سال پیش در این غار جامانده بود، خارج شدهاند و پرآو پاک شده است.
یونس شریعتمداری دربارهی سرانجام زبالههای خارج شده اظهار کرد: زبالهها تفکیک شدهاند و با توجه به نوع آلودگی که دارند باید سریعتر آنها را به پایین منتقل کرد. ما منتظر بودیم زبالهها با هلیکوپتر منتقل شود، ولی تصمیمگیری در اینباره به امکانات و شرایط بستگی دارد شاید بخشی از زبالهها را که آلودگی بیشتری دارند تکه تکه به پایین منتقل کردیم.
گردشگری کرمانشاه جزء استانهای برتر کشور در زمینه درآمدزایی است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: گردشگری کرمانشاه جزء استانهای برتر کشور در زمینه درآمدزایی است.
علی فعله گری در نشست مشترکی با مدیرکل دیوان محاسبات استان اظهارکرد: متاسفانه در گذشته شاهد بروز برخی مشکلات در قراردادها بوده ایم که منجر به ضرر و زیان هایی برای این اداره کل شده است.
وی تاکید کرد: از زمان پذیرش مسئولیت و حضور در میراث فرهنگی استان کرمانشاه رویکرد خود را بر قانون مداری قرار داده ایم.
فعله گری با بیان اینکه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه جزء هفت استان در آمدزای کشور است، تصریح کرد: سال گذشته درآمد این اداره کل 840 میلیون تومان بوده و برای سال جاری تعهد یک میلیارد و 300 میلیون تومانی لحاظ شده است که البته ما برای کسب درآمد یک میلیارد و 800 میلیون تومانی هدف گذاری کرده ایم.
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