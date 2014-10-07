کمال دین به ولایت و امامت گره خورده است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عید غدیر به تعبیر پیامبر اسلام عید الله اکبر است، افزود: دلیل بزرگ به حساب آمدن عید قغدیر خم، بحث امامت و ولایت و نقش امامت در سرنوشت مسلمانان و جهان اسلام، ماندگاری و بقا و نقش توسعه دین است.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن به پیامبر فرموده که این کار بزرگ را انجام دهید که اگر این کار انجام نشود رسالت کامل نیست؛ این نکته مهمی است یعنی پیامبر مامور می شود به یک کار بزرگی که گره می خورد به رسالت و نبوت آن حضرت.

این مسئول گلستانی ضمن اشاره به این نکته که با ولایت و امامت نعمت هم بر مردم تمام شد، افزود: ولایت نعمت خداست و هر نعمتی باید شاکر و شکر گذار داشته باشد و به تعبیر روایات ما ولایت ائمه و خاندان پیامبر نعمت خداوند برای مردم است.

به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، اینکه ولایت را قرآن به عنوان نعمت ازش نام می برد و خداوند هم فرمود نعمت را بر شما تمام کردم یعنی دیگر همه چیز از سوی خداوند برای مردم نازل شد.

وی خاطر نشان کرد: خداوند در جایی دیگر از قران می فرماید امروز (روز عید غدیر) کفار هم ناامید شدند، آنها امید بسته بودند که پس از پیامبر دین را برچینند و قران و مکتب را جمع کنند؛ آندسته از افرادی که خود را آماده کرده بودند برای دنیای پس از پیامبر اینها نیز با انتصاب حضرت علی (ع) ناامید شدند.

حجت الاسلام ولی نژاد، یادآور شد: بحث امامت و ولایت یک بحث استمراری است، یعنی استمرار راه نبوت و رسالت و راه پیامبری است؛ درست است که حضرت محمد خاتم پیامبران بود اما این راه باید استمرار پیدا می کرد.

وی با اعلام ای نکته که اگر این راه ادامه نداشته باشد نقیصه ای در زندگی بشریت رخ داده است، افزود: بنابراین به تعبیر پیامبر عید غدیر را عید همه مسلمانان می دانیم و امیدواریم که این عید امامت و ولایت برای همه مردم بابرکت باشد و بر تمام مسلمانان جهان و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مبارک باشد.

