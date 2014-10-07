5.4 میلیارد تومان برای اجرای سد کمندان لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای سد کمندان استان لرستان 5.4 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار از محل بودجه سال 93 اختصاص یافته است عنوان کرد: هم اکنون پیمانکار این سد نیز به صورت فعال در این پروژه مشغول است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به مطالبات پیمانکار سد کمندان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر میزان طلب پیمانکار این سد بیش از 34 میلیارد تومان است.

سیفی با اشاره به اختصاص اعتباراتی از محل ماده 180 بودجه امسال به این پروژه سد سازی لرستان ادامه داد: از این محل نیز 10 میلیارد تومان برای اجرای سد کمندان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سد کمندان از سال 84 آغاز شده است گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی این سد حدود 65 درصد است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان تامین آب شرب شهرهای الیگودرز و ازنا را یکی از اهداف اجرای این سد عنوان کرد و گفت: همچنین مهار سیلاب رودخانه ماربره، تامین آب هفت هزار و 300 هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان ازنا و ... از دیگر اهداف اجرای سد کمندان است.

