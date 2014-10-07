به گزارش خبرنگار مهر، مجید موسوی قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از افزایش مراجعات مردم برای ذبح دام در عید قربان خبر داد گفت: با فرهنگ سازی های انجام شده از قبل از عید قربان امسال شاهد افزایش حضور مردم در کشتارگاه برای ذبح بهداشتی دام بودبم.

وی عنوان کرد: امسال با افزایش حضور مردم برای ذبح بهداشتی سه هزار و 48 مورد ذبح و بسته بندی رایگان دام داشتیم.

وی عنوان کرد: جلوگیری از حمل دام یکی از موارد بهداشتی بود که عید امسال بهبود یافت اما برخی بی نظمی ها در توزیع گوشت باعث نارضایتی برخی شهروندان شد که از آنها عذر خواهی می‌کنیم.

موسوی به اجرای برنامه‌های فرهنگی در حاشیه حضور خیران برای ذبح دام در کشتارگاه اشاره کرد و افزود: به منظور فرهنگ سازی برای مراجعه مردم به کشتارگاه‌های صنعتی و بهداشتی به جای ذبح در معابر و منازل برنامه های فرهنگی بسیاری انجام دادیم.

وی به نظارت بر تمام مراحل ذبح دام در کشتارگاه اشاره کرد و افزود: امسال هشت درصد از گوشت و آلایش دام‌هایی که مردم برای ذبح به کشتارگاه آورده بودند به دلیل آلودگی و مسائل بهداشتی در روز عید ضبط شد.

موسوی با انتقاد از عدم حمایت سازمان‌های دولتی برای ذبح دام بهداشتی در عید قربان ابراز کرد: سال گذشته ذبح رایگان برای این موسسه صد میلیون تومان هزینه داشته و برآورد ها ی امسال حاکی از افزایش این هزینه دارد.

وی عنوان کرد: سال گذشته در این ایام به منظور خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از ذبح های غیر بهداشتی هزینه بسیاری کردیم و از طرف هیچ سازمانی کمک نگرفتیم.

مدیرعامل موسسه گوشت صنعتی مشهد با بیان اینکه موسسه صنعتی گوشت مشهد یک موسسه اقتصادی است گفت: این هزینه‌ها برای این موسسه توجیه بردار نیست چرا که ما یک موسسه عمومی غیر دولتی هستیم که هیچ ردیف بودجه ای برای این امر به ما اختصاص نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه با وجود همه مشکلات خدمت رسانی به زائران و مجاوران را انجام می دهیم، عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنیم از طرف سازمان‌های دولتی حمایت شویم.

موسوی در پایان ابراز کرد: برای افزایش راندمان کار کشتارگاه و تسریع در خدمت رسانی به مردم از سال آینده تمام سفارشات را تلفنی انجام می‌دهیم و در این صورت هم نیازی به حضور مردم نیست و هم اینکه فرصت برای بسته بندی بهتر و بحث پیش سرد به وجود می آید.