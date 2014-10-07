دانش ‌آموزان پشتوانه محکم تیم مذاکره کننده هسته‌ ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام علی ابراهیمی‌ پور ظهر امروز در جلسه برگزاری مراسم 13 آبان و راهیان نور که در سالن اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، با بیان اینکه اردوهای راهیان نور دانش آموزی امسال باید پیشرفت فرهنگی داشته باشد، اظهار کرد: اگر دانش آموزان در مراسم ‌های راهیان نور حضور پررنگ‌ تری داشته باشند تیم مذاکره کننده هسته‌ ای کشورمان حرف خود را محکم ‌تر می‌ زند زیرا دانش آموزان پشتوانه محکی برای آنها هستند.



وی خاطرنشان کرد: آبادان شهری ملی است لذا بر همین پایه و اساس تصمیمات و برنامه‌ ریزی‌هایی که در آن اتخاذ می‌شود، نیز باید ملی باشد.



امام جمعه آبادان افزود: متاسفانه در جلسات فرهنگی شهر آبادان، مسئولان فرهنگی برخی اداره در جلسه حضور ندارند و فقط یکی از پرسنل آن اداره که به موضوع فرهنگی ارتباطی ندارد در جلسه حضور دارد که فقط جای مسئول مربوطه، در جلسه خالی نباشد.



وی اضاقه کرد: رخدادهای دفاع مقدس باید به صورت شایسته ‌ای به دانش‌ آموزان معرفی شود و اگر چنانچه تاکنون این مهم به خوبی معرفی نشده است، متولیان آن مقصر هستند.



امام جمعه آبادان با بیان اینکه حماسه ذوالفقاری یکی از حماسه ‌های بزرگ شهر آبادان است و اگر نبود این شهر سقوط می‌ کرد، گفت: اگر شهر آبادان سقوط می‌ کرد، کشور در مقطع حساس جنگ تحمیلی دچار بحران می ‌شد.



ابراهیمی‌ پور ابراز تاکید کرد: برجستگی‌ های آبادان در دفاع مقدس باید به صورت صحیح اطلاع رسانی شود.



وی با اشاره به تعطیلی کنسرت ‌های سال اخیر در شهر آبادان، یادآور شد: سال گذشته دو کنسرت تعطیل شد و رسانه‌ های بیگانه این موضوع را بزرگنمایی کردند. در شهر آبادان باید فضای شاد اسلامی اجرا شود.



امام جمعه آبادان در خصوص پوشش ظاهری در شهر آبادان اذعان کرد: متاسفانه جدیدترین مدهای لباسی که در کشور می‌ آید را در شهر آبادان آزمایش می‌ کنند.