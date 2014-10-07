ناصر بختیاری زاده درباره نتایج مطلوب صبا در هفته های سپری شده لیگ برتر در گفتگو با مهر اظهار کرد: کسب 7 امتیاز از 3 بازی اخیر آن هم در برابر تیم های خوب لیگ برتر، نشان می دهد صبا در حال طی کردن مسیری صعودی است و اگر پشتیبانی بهتری از سوی هیئت مدیره باشگاه صورت بگیرد، می توانیم به جمع تیم های بالای جدول برسیم و حتی سهمیه آسیایی را در لیگ برتر کسب کنیم.

وی گفت: جام حذفی راهی میان بر برای کسب سهمیه جام حذفی است و صبا این مسابقات را جدی می گرد و با تمام قوا برابر شهدای اردبیل به میدان می رود اما این بدان معنی نیست که در لیگ برتر ظرفیت کسب سهمیه نداریم و اگر بیشتر حمایت شویم به هیچ تیمی باج نمی دهیم.

مربی صبا در مورد استفاده این تیم از بازیکنان بومی و جوان قمی گفت: داوود بهادری بازیکن جوان و قمی صبا در بازی با سپاهان به میدان رفت و در روزی که بازیکنان قدرتمندی را در مقابل داشت خوب بازی کرد و بدون شک، هم بهادری و هم سایر بازیکنان جوان صبا باید در تمرینات خود را نشان داده و به کادر فنی صبا تحمیل کنند.

بختیاری زاده بیان کرد: نظر کادر فنی صبا این است که هر بازیکنی که در تمرین خوب کار کند، در ترکیب اصلی قرار می گیرد و از بازیکنان جوان تیم می خواهم که بیشتر تلاش کنند و ناامید نشوند.

وی درباره گلزنی مارکو آیوبل مهاجم برزیلی صبا در 3 بازی گذشته صبا ، بیان کرد: این بازیکن در ابتدای فصل به دلیل زبان پرتغالی و ناآشنایی به زبان های فارسی و انگلیسی با مشکل ارتباط با مربیان و بازیکنان روبرو بود که در حال حاضر وضعیت بهتری پیدا کرده ضمن این که وی در نقش جدیدی که در تاکتیک تیم به وی محول شده، عالی کار کرده و در آینده هم می تواند به موفقیت خود ادامه دهد.

مربی تیم فوتبال صبا تصریح کرد: 4 بازی تا پایان نیم فصل در پیش داریم که 2 بازی در خانه برابر گسترش فولاد تبریز و نفت تهران و 2 بازی خارج از خانه برابر فولاد و استقلال تهران است و معتقدم می توانیم در بازی های خارج از خانه نیز به پیروزی برسیم زیرا صبا توانایی فنی بالایی دارد و چیزی کمتر از استقلال نداریم.

