به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارفی صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همایش سراسری کانون وکلای دادگستری کشور هر شش ماه یک بار در یکی از استان های دارای کانون وکلا برگزار می‌شود.

وی تعداد استان‌های دارای کانون وکلا در کشور را 23 استان ذکر و تصریح کرد: قرعه میزبانی بیست و سومین دوره این همایش به نام کرمان افتاده که میزبانی این همایش برای هر یک از استان های واجد شرایط هر 12 سال یکبار رخ می دهد.

عارفی زمان برگزاری همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در کرمان را 30 مهر تا اول آبان سال جاری عنوان کرد و افزود: آیین آغاز به کار این همایش با حضور هزار نفر در تاریخ 30 مهر ماه راس ساعت 9 در سالن شورای شهر کرمان برگزار می شود.

رئیس کانون وکلای استان کرمان از حضور 200 نفر از سایر نقاط کشور در این همایش خبر داد و افزود: در همایش گفته شده مهمانانی از قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به حضور چهره های برجسته رشته حقوق در همایش سراسری کانون های وکلای کرمان، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری همایش گفته شده ارتقاء سطح علمی رشته حقوق در استان کرمان است.

این مسئول از راه اندازی مهامنسرای کانون وکلای کشور در استان کرمان در روز 30 مهرماه خبر داد و افزود: در سطح کشور تنها دو انجمن جرم ‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران و در کانون وکلای کرمان وجود دارد.