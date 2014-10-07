ایران مقام دهم تولید تخم مرغ در جهان را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفرزاد طلاکش در نشست خبری خود که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ برگزار شد، با اشاره به شعار این روز تحت عنوان «خودمراقبتی تغذیه ای با یک تخم مرغ سالم در روز» اظهار کرد: این شعار از تلفیق دو شعار روز جهانی بهداشت در کشور با عنوان «یک عمر سلامت با خودمراقبتی» و شعار روز ملی دامپزشکی با عنوان «دامپزشکی در خدمت سلامت» برگرفته شده و با کمک اعضای شورای سیاست گذاری این ستاد اهداف اصلاح الگوی مصرف تخم مرغ در جامعه دنبال می شود.

وی افزود: خوشبختانه هر سال که می گذرد، تحقیقات علمی بیشتری درباره فواید بی نظیر تخم مرغ و اصلاح باورهای غلط در مورد زیان ناشی از کلسترول آن برای گروه های سنی مختلف یافت می شود و مردم کشور با علاقه مندی به حفظ سلامت خود و فرزندانشان تخم مرغ بیشتری را در سبد غذایی خود جای داده اند به طوری که مصرف سرانه تخم مرغ از سال 89 که این ستاد طراحی و تشکیل شده از تعداد 155 به 191 عدد در سال 92 رسیده است. این مطلب نشان می دهد بسیاری از افراد جامعه با ارتقای سطح آگاهی خود در این زمینه و تلاش های متعدد اعضای ستاد به راحتی تخم مرغ را جایگزین گوشت مصرفی می کند.

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با اشاره به اقدامات این ستاد در آستانه روز جهانی تخم مرغ، اضافه کرد: امسال نیز مشابه سال های گذشته اما با توسعه بیشتری توسط وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، اتحادیه ها و تعاونی های مرغ تخم گذار کشور در روز جهانی تخم مرغ اقداماتی پیش بینی شده است که این اقدامات شامل انجام تبلیغات ترویجی گسترده از طریق انتشار پوستر، پخش تلویزیونی تیزر و انیمیشن های تهیه شده توسط ستاد، برگزاری انواع جشنواره ها در سطح مراکز عمومی و خانه های سلامت شهرداری، و همچنین صرف صبحانه با تخم مرغ در مدارس کشور به شکل نمادین هستند.

طلاکش، تولید 912 هزار تن تخم مرغ در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: حدود 810 هزار تن از این میزان تولید صنعتی و 100 هزار تن آن تولید بومی است، ضمن آنکه ایران با این میزان تولید تخم مرغ مقام دهم جهان در این زمینه را دارا است اما در زمینه مصرف سرانه فاصله زیادی با دیگر کشورها دارد و ما باید برای افزایش مصرف سرانه در کشور تدابیر ویژه ای بیندیشیم.

وی با بیان اینکه بالغ بر 150 هزار تن تخم مرغ مازاد در کشور وجود دارد، افزود: باید فکری برای این مازاد به تولید داشته باشیم؛ گرچه صادرات تخم مرغ آزاد است اما چون ما توانایی رقابت با دیگر کشورها در این زمینه را نداریم، چندان در صادرات تخم مرغ موفق نبوده ایم.

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ نیازمند دریافت یارانه است، گفت: دولت باید این مسئله را هماهنگ می کرد و در کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شده بود که دولت از محل تبصره 1 یارانه ها مبلغ 50 میلیارد تومان در اختیار صندوق صنعت طیور قرار دهد که متاسفانه این مصوبه وتو شد و تا امروز علی رغم همه تذکرها و گوشزدها کار خاصی در این زمینه انجام نشده است، ضمن اینکه عمل نکردن دولت به تعهد خود سبب شد میزان صادرات تخم مرغ در 6 ماهه اول امسال 40 درصد از میزان پیش بینی شده کمتر باشد که این خسارات زیادی را به مرغداران وارد کرد.

طلاکش با بیان اینکه انتظار می رفت در اواخر شهریور و در طول ماه مهر با توجه به افزایش تقاضای صنایع غذایی این زیان جبران شود، اضافه کرد: به دلیل مازاد زیاد و ذخایر موجود این اتفاق رخ نداد و هم اکنون تخم مرغ در شرایط بحرانی قرار دارد، همچنین با توجه به نزدیکی ایام محرم متاسفانه این زیان شدیدتر خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که دولت تدبیر ویژه ای را برای صادرات تخم مرغ بیندیشند تا مرغداران زیان نکنند و از چرخه تولید خارج نشوند، ضمن اینکه اقدامی که توسط ستاد انجام می شود، کمک به افزایش مصرف داخلی در مسیر صحیح خود است.

طلاکش با بیان اینکه 85 درصد صادرات تخم مرغ ما به کشورهای عراق و افغانستان انجام می شود، گفت: در 6 ماهه اول امسال 23 هزار تن تخم مرغ صادر شده است که این میزان باید حداقل 2 برابر باشد.

وی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ تاکنون به ضرر تولیدکننده بوده و باید تدبیری اندیشیده شود تا این قیمت به میزان واقعی خود برسد، اظهار کرد: فاصله قیمتی که بین خریدار و تولیدکننده وجود دارد، بسیار زیاد است و سود آن نصیب کسانی می شود که بین تولیدکننده و خریدار وجود دارد (از جمله واسطه ها، بنکداری ها و ...) که این موضوع باید حتما اصلاح شود.