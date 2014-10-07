حذف کشت دوم ضرورت پایدار شدن کشاورزی مغان است

قدیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هر دوره کاشت، خاک ورزی انجام می شود و بخشی از بافت خاک از بین می رود.

وی افزود: در عین حال آبیاری چند باره موجب می شود که نمک خاک افزایش یابد و در ادامه برای تنظیم نمک خاک باید از طریق زهکشی اقدام به شستشوی خاک شود.

به گفته نوری این دو معضل در منطقه مغان به شدت مشاهده می شود و با کشت دوم و حتی اقدام به کشت سوم نمی توان از منابع آبی و خاکی حفاظت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است به دلیل کاهش بار تحریم واردات مواد غذایی انجام یمی شود و در وضعیت فعلی نیاز نداریم یک زمین را دوبار در سال بکاریم.

وی با تاکید به کاهش درآمد کشاورز با توقف کشت دوم اضافه کرد: در عین حال باید به تبعات کشت دوم به دلیل از بین بردن منابع توجه شود و با در نظر گرفتن معیشت کشاورز اقدامات مناسب صورت گیرد.

نوری ضرورت دیگر توقف کشت دوم را محدود بودن منابع آبی به ویژه در شمال استان عنوان کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد توقف کشت دوم به منزله پایدار کردن کشاورزی در منطقه مغان است.

وی افزود: با وضعیت فعلی حتی کشت اول متاثر شده و به شکل مطلوب انجام نخواهد شد.