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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

نوری:

حذف کشت دوم ضرورت پایدار شدن کشاورزی مغان است

حذف کشت دوم ضرورت پایدار شدن کشاورزی مغان است

اردبیل – خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید دارد که حذف کشت دوم ضرورت پایدار شدن کشاورزی در منطقه مغان است.

قدیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هر دوره کاشت، خاک ورزی انجام می شود و بخشی از بافت خاک از بین می رود.

وی افزود: در عین حال آبیاری چند باره موجب می شود که نمک خاک افزایش یابد و در ادامه برای تنظیم نمک خاک باید از طریق زهکشی اقدام به شستشوی خاک شود.

به گفته نوری این دو معضل در منطقه مغان به شدت مشاهده می شود و با کشت دوم و حتی اقدام به کشت سوم نمی توان از منابع آبی و خاکی حفاظت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است به دلیل کاهش بار تحریم واردات مواد غذایی انجام یمی شود و در وضعیت فعلی نیاز نداریم یک زمین را دوبار در سال بکاریم.

وی با تاکید به کاهش درآمد کشاورز با توقف کشت دوم اضافه کرد: در عین حال باید به تبعات کشت دوم به دلیل از بین بردن منابع توجه شود و با در نظر گرفتن معیشت کشاورز اقدامات مناسب صورت گیرد.

نوری ضرورت دیگر توقف کشت دوم را محدود بودن منابع آبی به ویژه در شمال استان عنوان کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد توقف کشت دوم به منزله پایدار کردن کشاورزی در منطقه مغان است.

وی افزود: با وضعیت فعلی حتی کشت اول متاثر شده و به شکل مطلوب انجام نخواهد شد.

کد مطلب 2384822

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