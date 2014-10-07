آغاز به کار مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی فارس در پنج رشته/ دانش مهمترین عنصر تشکیل دهنده قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی فارس در شیراز ضمن تبریک هفته ناجا، بیان کرد: در جهان امروز مهمترین عنصر تشکیل دهنده قدرت دانش است و در صورتی که دانش نباشد بدست آوردن قدرت هم در تمامی عرصه ها امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: دانشجویان انتظامی و مراکز علمی وابسته به ناجا باید محیط بیرونی را رصد کنند و یادگیرندگی را به منظور رسیدن به قله های ترقی ترویج دهند.

سردار سجادیان ادامه داد: از آنجا که نیازها دایما در حال تحول هستند ناجا و کارکنان آن هم باید خود را به روز کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که در دستور کار مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان است، تعامل و هدایت دانشگاه ها ، صاحب نظران و پژوهشگران مراکز علمی در راستای تامین نیاز های علمی ناجا است که این عمل کاهش هزینه و وقت را دنبال دارد، بیان کرد: تقویت نگاه علمی و پژوهشی و استفاده از فناوری و تکنولوژی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای نیروی انسانی را حل کند.

وی اظهار داشت: نباید به این روش ادامه داد که توسعه کمی پلیس بستگی به تعداد کارکنان آن دارد بلکه دانش افزایی توسعه کیفی است که میتواند مارا به هدف برساند.

سردار سجادیان بیان کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس نیازمند همکاری و استفاه از توانمندی های دانشگاه ها، مراکز علمی ، نخبگان، محققان ، شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های استان است تا به ظرفیت علمی لازم برسد.

وی در خصوص مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: این مرکز با پنج رشته شامل کاردانی حرفه ای حقوق - امور ضابطین،کاردانی حرفه ای حقوق – نگارش حقوقی، کاردانی تربیت بدنی – گرایش مربیگری تیراندازی، کارشناسی حرفه ای پدافند غیر عامل و کارشناسی حرفه ای عملیات امداد و نجات است.

رئیس مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی فارس اظهار داشت: در سال تحصیلی 93-94 کار خود را آغاز کرده است.

وی گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی جدید در هر رشته 40 نفر و مجموعا 200 نفر پیش بینی شده است.

سردار سجادیان افزود: کار پذیرش دانشجویان جدید الورود سال 93-94 آغاز و برابر اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 15 مهر ماه صورت می گیرد.

وی گفت: مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس با همت فرمانده انتظامی استان مجهز به مجتمع آموزشی ، سالن چند منظوره ورزشی ، سالن همایش و گردهمای هایی علمی ، سالن جلسات و نشست های علمی و سالن ورزش رزمی است.

سردار سجادیان اظهار داشت: نزدیک به 60 نفر استاد مجرب و با سابقه درون و برون سازمانی در رشته های مختلف شناسایی و جذب شده اند.