سیاستم آشتی با رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ضیایی پرور در نشست با خبرنگاران که پیش از ظهر سه شنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: تا چند روز پیش مانند شما خبرنگاران در حوزه رسانه فعالیت می کردم و معتقدم سازمانی با اهمیت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بدون توجه به حوزه اطلاع رسانی نمی تواند ارتباطی با افکار عمومی داشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه هایم را در 18 بند به رئیس سازمان میراث فرهنگی ارائه کردم که تعامل با رسانه ها، توسعه فعالیت های رسانه های الکترونیکی، فرهنگ سازی از طریق نرم افزارهای موبایل و فعالیتهای حوزه اجتماعی و اطلاع رسانی بخشی از این برنامه ها است.

ضیایی پرور به تازگی با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی مسئولیت روابط عمومی این سازمان را بر عهده گرفته است پیش از این امین عارف نیا این مسئولیت را بر عهده داشت.