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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

صدری:

پتروشیمی تبریز در سال جاری 647 میلیارد تومان فروش داشته است

پتروشیمی تبریز در سال جاری 647 میلیارد تومان فروش داشته است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تبریز گفت: پتروشیمی تبریز در سال جاری 647 میلیارد تومان فروش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدری قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تولیدات این مجتمع گفت: در سال جاری 250 هزار تن مواد خام در این مجتمع تولید شده که برخی مقدار آن جهت نیاز داخلی به بازار عرضه شده و مقداری نیز به شکل صادراتی روانه بازارهای خارجی شده است.

وی ادامه داد: هرچند این مقدار تولید شده به تنهایی برای مصارف داخلی و خارجی کافی نبوده و مقدار 22 هزارتن نیز از ذخیره های این مجتمع در اختیار بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.

صدری با بیان کل درآمدهای این مجتمع گفت: در شش ماهه اول سال جاری  155 هزار تن مواد پلیمری در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسیده است.

وی افزود: درآمد حاصل از فروش این مقدار شش هزار و 478 میلیارد ریال بوده که به نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تبریزادامه داد: همچنین در این مدت، 32 هزارتن فراورده پلیمری به ارزش هزار و 515 میلیارد ریال صادرات داشته ایم که در پی افزایش سهم صادرات از این مجتمع هستیم.


 

کد مطلب 2384827

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