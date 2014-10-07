همدان پیست اسکیت ندارد/ ورزشکاران به شهرهای اطراف می روند

سعید عبدالله ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیرساخت ‌های این رشته در همدان فراهم نیست، اظهار داشت: چه قدر باید هزینه کنیم و هماهنگی با خانواده ‌ها داشته باشیم تا بتوانیم ورزشکار خود را برای تمرین به شهر اراک ببریم که اگر یک پیست در استان همدان وجود داشت به طور قطع این مشکلات برطرف می ‌شد.

وی افزود: از اعضای شورای شهر و شهرداری انتظار داریم یک زمین در اختیار ما قرار دهند ، در این صورت حتی هزینه ساخت را هم نمی‌ خواهیم.

عبدالله ‌زاده یادآور شد: اگر این زمین تنها با کسب اجازه بهره ‌برداری در اختیار هیئت اسکیت قرار بگیرد با جذب سرمایه ‌گذار و اسپانسر آغاز به ساخت پیست خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: همانطور که در اطراف پارک ‌ها وسایل بدنسازی و تفریحی ایجاد می‌کنند انتظار ما این است که فضایی نیز برای ورزش جذاب اسکیت فراهم شود.

رئیس هیئت اسکیت همدان با بیان اینکه ورزشکاران خوبی در استان همدان داریم، گفت: از 20 نفر دعوت شده به اردوی تیم ملی کشور گاهی نیمی از آنها از همدان هستند که این نشان از قدرت و ظرفیت بالای این رشته در استان است.

وی با بیان اینکه مگر چند تیم ورزشی در استان همدان وجود دارد که قهرمان لیگ برتر شده باشد، افزود: رشته اسکیت هاکی که با اسکیت، هاکی بازی می‌کنند رشته بسیار پر هزینه‌ای است و قیمت چوب و کفش آن بالا است و این در حالی است که منابع هیئت محدود است.

عبدالله زاده درباره جایگاه استان در کشور گفت: همدان همیشه در تمامی مسابقات حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و تمام استان ‌ها مایل هستند که با تیم همدان و ورزشکاران همدان یک بار مسابقه دهند.

وی گفت: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ های این رشته در استان همدان به طور قطع می‌توان قول داد که همدان تبدیل به پایلوت این رشته ورزشی در کشور خواهد شد.