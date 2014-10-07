فروش آثار 100 هنرمند ایرانی برای حمایت از برنامه جهانی غذای سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه جهانی غذا به مناسبت بزرگداشت روز جهانی غذا صبح امروز 15 مهرماه با حضور پرویز کلانتری، پری یوش گنجی دو هنرمند نقاش و شکوفه ملک کیانی مدیر هنری برنامه جهانی غذا، نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در ایران، دارا دربندی سخنگوی این برنامه و سیدعباس سجادی رییس فرهنگسرای نیاوران در نمایندگی سازمان ملل در ایران برگزار شد.

تلاشی در راستای به صفر رساندن آمار گرسنگی در جهان

نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در سازمان ملل در آغاز این مراسم به هدف بزر گ این سازمان در زمینه به صفر رساندن آمار گرسنگی در جهان اشاره کرد و گفت: در سراسر جهان بیش از 800 میلیون نفر گرسنه وجود دارد این در حالی است که در دنیا غذای کافی برای همه افراد هست و تلاش ما نیز در راستای به صفر رساندن آمار گرسنگان جهان است.

وی افزود: ایران با معضل گرسنگی دست و پنجه نرم نمی کند اما این به معنای این نیست که ما نسبت به این معضل جهانی بی تفاوت باشیم به همین دلیل سالی یک بار به مناسبت روز جهانی غذا که 24 مهرماه است تلاش می کنیم افکار عمومی را نسبت به این موضوع جلب کنیم.

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با اشاره به نمایشگاهی از آثار صد هنرمند که به همین مناسبت در فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد ادامه داد: امسال یک اتفاق بزرگ هنری را در پیش داریم و از این نمایشگاه آثار هنرمندان به عنوان بهانه ای برای اطلاع رسانی و جلب افکار عمومی نسبت به این معضل جهانی استفاده می کنیم.

او به همراهی هنرمندان با این رویداد اشاره کرد و گفت: حدود 100 هنرمند آثارشان را به ما اهدا کردند تا به نفع پروژه ما در راه مبارزه با گرسنگی در دنیا به فروش گذاشته شود.

خارج از خط کشی های سیاسی، با جهان نفس می کشیم

پرویز کلانتری هنرمند نقاش که در این پروژه همکاری دارد درباره ضرورت حضورش در این نمایشگاه گفت: ما بیرون از خط کشی های سیاسی، باید با جهان نفس بکشیم، ایران با همسایگانش نظیر افغانستان، عراق و حتی ترکیه بسیار متفاوت است چرا که این مردم همیشه در برنامه های خیریه برای کشورشان همراه یکدیگر بوده اند ولی باید این موضوع برای همگان تفهیم شود که نسبت به یک معضل جهانی نیز بی تفاوت نباشند.

پری یوش گنجی دیگر هنرمند نقاش همراه با این پروژه نیز در این باره توضیح داد: هر دردی در هر جای دنیا وجود داشته باشد، هنرمندان نسبت به آن احساس و درد مشترک دارند چرا که هر هنرمند بعد از عبور از مراحل مختلف کاری خود، دغدغه هایش جهانی می شود و نسبت به جهان اطرافش بی تفاوت نیست، اکنون نیز این درد را احساس کرده ایم و در آثارمان آن را به نمایش گذاشته ایم.

او یادآورشد: وقتی برای حضور در این نمایشگاه دعوت شدم، بسیار خوشحال بودم چرا که هنرمندان در همراهی با چنین رویدادهایی هر کاری از دستشان برآید انجام می دهند و امیدوارم که این پروژه هر سال ادامه یابد.

همراهی فرهنگسرای نیاوران با یک رخداد انسانی و جهانی

سید عباس سجادی رییس فرهنگسرای نیاوران نیز در سخنان خود با اشاره به ضرورت همراهی با این پروژه در راستای مبارزه با گرسنگی بیان کرد: خوشحالم که فرهنگسرای نیاوران در این رخداد انسانی و جهانی سهم کوچکی دارد و با توجه به این که رویکرد دولت با دیپلماسی فرهنگی همراه است، ما نیز سهم خود را در کنار این پروژه جهانی بر عهده داریم.

وی تأکید کرد: ما تافته جدا بافته از دنیا نیستیم و نمی توانیم نسبت به بروز چنین اتفاقاتی در سطح دنیا بی تفاوت باشیم، از سوی دیگر نوع دوستی در کشور ما همیشه جایگاه ویژه ای داشته است و اگر چه امروز ایران دچار گرسنگی نیست اما نسبت به این معضل جهانی واکنش نشان می دهیم.

او در ادامه با بیان این که فرهنگسرای نیاوران به عنوان بخش بین المللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان برنامه های مختلف است یادآور شد: در مهرماه هفت اتفاق بین المللی را در فرهنگسرای نیاوران داریم که این نمایشگاه از آثار هنرمندان در راستای مبارزه با گرسنگی یکی از آنهاست.

آثار صد هنرمند با قیمت های منطقی به فروش گذاشته می شود

شکوفه ملک کیانی مدیر بخش هنری برنامه جهانی غذا در سازمان ملل نیز در سخنان خود با تقدیر از همراهی صد هنرمند در برپایی این نمایشگاه در پاسخ به سوال مهر درباره نحوه قیمت گذاری این آثار گفت: احترام به حقوق هنرمندان از اهداف اصلی ما در برپایی این نمایشگاه است و به همین منظور برای قیمت گذاری آثار نیز دست هنرمندان را باز گذاشتیم وهر هنرمند قیمت آثارش را خود تعیین می کرد، البته این قیمت ها بسیار معقول ومنطقی است و خبری از ارقام نجومی نیست برای آن که قصد ما فروش این آثار است.

او درباره فروش این آثار و دعوت از مسئولان و مجموعه داران هم توضیح داد: در این نمایشگاه به روی همگان باز است و ما هم از مجموعه داران وهم مسئولان دولتی برای حضور در این نمایشگاه دعوت خواهیم کرد.

مدیر هنری این پروژه در بخش دیگری از سخنانش گفت: انتخاب آثار از سوی خود هنرمندان صورت گرفته است و انتخاب این هنرمندان نیز بر اساس لیست استانداردی که از سوی دفتر برنامه جهانی غذا وجود داشته است، انجام شده است.

وی افزود:در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی در همه شاخه های مختلف هنرهای تجسمی را شاهد خواهید بود.

ملک کیانی تصریح کرد: این پروژه سال گذشته با حضور 32 هنرمند شکل گرفت وامسال آمار این مشارکت به صد هنرمند رسیده است که از این بابت باید از حامیان این پروژه به خصوص هنرمندان تشکر کنیم.

سجادی رییس فرهنگسرای نیاوران درباره ضرورت برگزاری این نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران تصریح کرد: بخشی از معضلات جهانی نیز به کشور ما مرتبط می شود و در دیپلماسی ما تأثیرگذار است بنابراین هر اتفاقی که مردم دنیا را تهدید می کند، باید ما نیز نسبت به آن واکنش نشان دهیم ، از سوی دیگر این یک اتفاق هنری است که ضرورت ورود فضاهای فرهنگی را به آن ایجاب می کند.

کلانتری هم در ادامه سخنان سجادی تأکید کرد: با بروز زلزله بم کمک های بسیاری از کشورهای مختلف به ایران رسید و طبیعی است که ما نیز نسبت به این اتفاقات در سراسر دنیا بی تفاوت نباشیم.

دارا دربندی سخنگوی برنامه جهانی غذا در سازمان ملل نیز در سخنانش به این موضوع تأکید کرد که این آثار بدون هیچ گونه واسطه اعم از گالری دار و مجموعه داران، مستقیم از خود هنرمندان گرفته شده است.

نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در سازمان ملل در پاسخ به سوالی درباره ضرورت پرداختن این سازمان در ایران به مشکلات مرزهای ایران وبه ویژه اتفاقات کشورهای سوریه وعراق توضیح داد: سازمان ملل به عنوان بزرگترین آژانسی که فعالیت های بشردوستانه دارد، به طورهمزمان با 5 بحران در سراسر دنیا دست و پنجه نرم می کند و در سازمان ملل نیز اولویت بندی ها و سطوح مختلف فعالیتی را داریم که در سطح اول بحران داخل کشور مورد توجه است، در سطح دو این فعالیت ها در سطح منطقه ای صورت می گیرد و در سطح سه که مهمتر است و از سوی بان کی مون اعلام می شود، اتفاقات جهانی مورد توجه قرار می گیرد ما نیز در همین سطوح به همه آن چه در زمینه برنامه جهانی غذا در کشور خودمان و منطقه خاورمیانه وجود دارد توجه داریم، کما آن که بخش عمده ای از بودجه ما صرف تهیه غذا برای مردم گرسنه سوریه شده است و حدود 6 میلیون نفر را در این کشورتحت پوشش داریم.

او تصریح کرد: برگزاری پروژه هایی که به جذب کمک های مالی منجر می شود، از سوی دیگر باری را از دوش این سازمان برمی دارد.

نمایشگاه آثار صد هنرمند در راستای مبارزه با گرسنگی و به مناسبت روز جهانی غذا 25 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران گشایش خواهد یافت.

اليکا ابراهيمي قاجار، حسين احمدي نسب، ناهيد آرين، عبدي اسبقي ،آرمان استپانيان، مصطفي اسداللهي، شيما اسفندياري، حميد اسکندري، نازنين اصغرزاده، رسول اکبرلو، سيمين اکرامي، عبدالقادر الرِييس، مينو امامي، فاطمه امداديان، احمدامين نظر، ناصر اويسي، رضا بانگيز، رضا بهاروند، کيوان بيرانوند، مونا پاد، احمد پرمو،ساغر پزشکيان، صادق تبريزي، محمدعلي ترقي جاه، پرويز تناولي، محمد ابراهيم جعفري ، رامين جمشيدي ،مهوش جورابچي،حسين چراغچي ، فرزانه حسيني ،ابراهيم حقيقي،بهرام حنفي، محمد حيدري، واحد خاکدان، شادي داوري،نادر دايي، بهرام دبيري، عليرضا دياني، حسين ذابحي، جليل رسولي، حامد رشتيان،علي رضا، طرلان رفيعي، ايرج زند، مريم زندي، مريم سالور، عليرضا سعادتمند، امير سقراطي، محمد سلحشور، اميد شايان،جلال شباهنگي، مهردادشوقي، سعيد شهلاپور، کوروش شيشه گران، منصور طبيب زاده، کامران عدل، حسين علي عسگري، رضا عنصري، شهرزاد غفاري، فخرالدين فخرالديني، آريو فرضي، محمود فرشچيان، رعنا فرنود، عسل فلاح، مهدي فرهاديان، نيکول فريدني، گلناز قديري ، رضا قره باغي، ،علي قهرماني، حسين کاشيان ، نصرالله کسراييان، پرويز کلانتري، مهرناز کوکبي، عباس کيارستمي،هوراد گرجي ،فخري گلستان، پري يوش گنجي، رضا لواساني،آرين لواساني ، مقداد لورپور، فرشيد مثقالي، حسين محجوبي، قاسم محمدي ،مهروز محمودي، نصرت الله مسلميان، سحر مسلميان، منوچهر معتبر، علي موسوي زاده، اميرموسوي زاده، اکبر ميخک، احمد ميرزازاده، رايکا ميلانيان ، رضا نصرتي، علي نصير ، بهمن نيکو، گيزلاوارگا سينايي،رضا ياراحمدي و آرمان يعقوب پور هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش و فروش گذاشته می شود.