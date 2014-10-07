مخالفت سوسیال دمکرات های آلمان با فروش اسلحه به قطر و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورتر آلگماینه، "رالف اشتگنر" معاون حزب سوسیال دمکرات آلمان با اعلام این خبر افزود: آلمان نباید هیچ گونه سلاحی و تسلیحاتی در اختیار مناطق بحران زده قرار دهد.

وی با انتقاد از صدور مجوز برای فروش تسلیحات به عربستان و قطر اظهار داشت: دولت آلمان به تازگی مجوز صادرات تسلیحات به چند کشور عربی از جمله قطر و عربستان را صادر کرده که این مسئله با انتقادات زیادی از طرف گروه های مختلف ربرو شده، زیرا برخی شواهد حاکی از حمایت این دو کشور از گروههای تروریستی است.

این سیاستمدار آلمانی همچنین گفت: قطر و عربستان شرکای معاملاتی مناسبی برای فروش تسلیحات نظامی نیستند.

وزارت اقتصاد آلمان به رهبری "زیگمار گابریل" اواخر هفته گذشته مجوز صادرات تسلیحات به کشورهای عربی منطقه را تایید کرد که کشورهای عربستان سعودی و قطر هم از جمله آن ها محسوب می شدند.