همه کشورهای دنیا نیاز به امنیت و ثبات هستند/ در جزیره کیش اعمال قانون با حساسیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرمونسان صبح سه شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با اشاره به وظایف مهم امنیت و آرامش داخلی کشور در شرایط عادی که برعهده نیروی انتظامی است اظهارداشت: امنیت و آرامش داخلی کشور در شرایط عادی به نیروی انتظامی واگذار شده و با امنیت و فضای آرامش است که جذب سرمایه گذاری ها و در حوزه گردشگری شرایط آن مهیا می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در جزیره کیش اعمال قانون با حساسیت پیگیری می شود و اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی خداوند برای اصلاح و بدنبال اصلاح جامعه است.

وی جزیره کیش را همانند هم جای کشور دانست و بیان داشت: به گفته مقامات کشوری امنیت و آرامش کشور و جزیره کیش صلابت و اقتدار نیروی انتظامی را نشان می دهد که لازم میدانم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نیروی انتظامی اشاره کنم که فرمودند نیروی انتظامی کشور با اقتدار، عزت و پاکدامنی، آلوده نشدن به گناهان، احساس مهربانی، خدمت، رحمت و رفعت، درستکاری و امانت، دقت و مراقبت، دفاع از ارزش های اسلامی و مظهر تقوا باشد.

مونسان در ادامه گفت: ما هنوز به اهداف مان در جذب توریست خارجی و ارز آوری در بحث اقتصاد مقاومتی برای جذب در آمد که مورد تاکید مقام معظم رهبری است نرسیدیم ولی در این راه گام های خوبی در جزیره کیش برداشته شده است.

در ادامه این مراسم حسین دهکی فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش در نشست با خبرنگاران گفت: هفته نیروی انتظامی متفاوت تر از سال گذشته برگزار می شود که از عید قربان تا عید غدیر و هفته ولایت با ویژه برنامه های متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیشنهاد مونسان برای پلیس گردشگری و موافقت کلیات موضوع پلیس گردشگری در کیش توسط سردار احمدی مقدم بیان کرد: در حال حاضر معاونت اجتماعی در حال پیگیری است و پس از کارشناسی وبحث های تخصصی آن قابلیت اجرایی خواهد یافت.

فرمانده نیروی انتظامی بحث ساماندهی اتباع خارجی وایرانی را در جزیره کیش بسیار با اهمیت و مهم خواند و افزود: باید دستگاه قضایی، سازمان منطقه آزاد کیش و نیروی انتظامی که آمادگی خود را برای ساماندهی اعلام کرده است وارد عمل شوند ما باید هویت اتباع خارجی که بیشتر از کشور افغاستان هستند چه افرادی که دارای پاسپورت هستند و چه آن دسته که غیرمجاز به کار گرفته می شوند دارای کارت شناسایی باشند و ساماندهی بشوند و این مشکل هر چه سریعتر می بایست با کمک دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد کیش مقدمات آن با جدیت پیگیری و حل بشود.

دهکی تصریح کرد: ما اعلام کردیم هزینه های دستگیری، نگهداری اتباع افغانی واخراج آنها ازجزیره کیش برای نیروی انتظامی بسیار سنگین است و باید سازمان منطقه آزاد کیش در این قضایا ورود کند و رسانه ها نیز باید کمک کنند تا این ساماندهی هر چه سریعتر در جزیره کیش انجام بگیرد.

راه اندازی شهرک آموزش ترافیک، مانور موتورسیکلت های شارژی، اجرای طرح مردم یاری و خدمات درمانی، ملاقات حضوری مسئولان آگاهی با مردم (چهره به چهره)، برگزاری مسابقات تیراندازی بین مسئولان ناجا و کارکنان دولتی، همایش همیاران پلیس، برگزاری نشست مرزبانان و مرز نشینان، همایش پلیس، امنیت، دانشجو، غبارروی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس، همایش پیاده روی کارکنان و خانواده های ناجا، برگزاری مسابقات ورزشی محلی ویژه مرزبانان و مرزنشینان با شتر سواری، همایش پیاده روی پلیس و مردم، برگزاری همایش طلایه داران فرهنگ، همیاران پلیس، فرهنگ یاران، نماز وحدت نیروهای مسلح و اجرای ورزش صبحگاهی از جمله برنامه های گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در جزیره کیش است.