30 شبکه فعال قاچاق در کردستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آژنگ امروز سه شنبه در سومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: سال گذشته تلفات زیادی در بحث مقابله با قاچاق و تعقیب و گریزهای انجام شده به نیروی انتظامی استان وارد شد.

وی عنوان کرد: نحوه برخورد با قاچاق در سال جاری به صورت شیوه و شکل دیگری در استان برنامه ریزی و ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به رویکرد جدید نیروی انتظامی در سال جاری شاهد کاهش تلفات وارده به نیروی انتظامی و مردم و هم چنین کشف کالاهای قاچاق ممنوعه بودیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: 4 هزار و 81 فقره پرونده کشف کالای قاچاق در شش ماهه نخست امسال در استان تشکیل شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

آژنگ اعلام کرد: از تعداد پرونده های مذکور ارزش ریالی 41 فقره از آنها بیش از 100 میلیون و تا یک میلیارد تومان برآورد شده است.

وی بر توجه به مبحث مربوط به کالای همراه مسافر تاکید کرد و افزود: نیاز به تعیین مبلغ و تعداد کالای همراه مسافر است تا نیروی انتظامی به دقت و به صورت منسجم اقدام به توقیف کالاهای بیشتر از حد عنوان شده کند.

وی بیان کرد: گاهی مردم در مراجعه به شهرستان بانه و مریوان حدود 4 میلیون تومان کالا خریداری می کنند لذا نیاز است در این رابطه تکلیف نیروی انتظامی مشخص شود که تا چه میزان مبلغی باید کالا را ضبط کند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان اظهارداشت: رویکرد نیروی انتظامی استان در سال جاری حرکت به سمت برخورد با باندها و محموله های کلان بود تا کالاهای همراه مسافران.

آژنگ ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال 30 باند و شبکه فعال در امر قاچاق شناسایی و از گردونه ی قاچاق به زعم و گمان ما خارج شدند.

وی ارزش ریالی میزان کالاهای کشف شده در 6 ماهه سال جاری را بیش از 452 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 34 درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: برای برخورد با قاچاقچیان 15 مرحله رزمایش مبارزه با قاچاق براساس برنامه کشوری ابلاغ شده و همچنین برنامه استانی اجرا کردیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار داشت: در شش ماهه امسال 204 نفر از قاچاقچیان باسابقه در استان همواره رصد و تحت کنترل نیروی انتظامی بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان هم در این جلسه گفت: در چارت تشکیلاتی اداره کل شعبه تعزیرات در شهرستان دیواندره وجود ندارد و کارها و اقدامات لازم و مربوطه توسط شعبه سیار سقز که هفته ای یکبار به این شهرستان مراجعه می کنند انجام می شود.

منوچهر رستمی اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 2 هزار و 400 پرونده به تعزیرات حکومتی استان واصل شده که بیشترین آن مربوط به شهرستان های بانه و مریوان بوده است.

وی عنوان کرد: در نیمه نخست امسال شاهد افزایش 90 درصدی پرونده های تبرئه شده نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته بودیم.