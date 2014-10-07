اختتامیه جشنواره سراسری یاوران نماز در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سراسری یاوران نماز در خراسان رضوی که از خرداد ماه امسال با شرکت دو هزار کودک از سراسر استان در سه زمینه‌ نماز، اذان و مسجد آغاز شده بود قبل از ظهر سه شنبه و همزمان با روز ملی کودک در سراسر کشور به کار خود پایان داد.

در این مراسم با حضور معاون اجتماعی بهزیستی استان، مدیران بهزیستی و مهدهای مشهد و مسئولان کانون توسعه‌ مهدهای کودک و 800 نفر از کودکان مهدهای مشهد در سالن شهید حمیدی آسایشگاه فیاض ‌بخش مشهد برگزار شد روش‌های عملی در زمینه‌ آموزش نماز، فرهنگ دینی، مقررات راهنمایی و رانندگی و مهارت‌های زندگی با زبانی کودکانه به کودکان ارائه شد.

طاهره بختیاری معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در این مراسم عنوان کرد: به دلیل اهمیت برنامه‌های اخلاقی و دینی برای والدین با وجود اینکه تابستان، فصل تعطیلی مهدهاست، این برنامه با استقبال خیلی خوبی از مواجه شد.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی هدف از برگزاری این جشنواره را افزایش انس و علاقه‌مندی کودکان به نماز، مسائل دینی و زندگی در جامعه‌ اسلامی عنوان کرد و افزود: این جشنواره در طول چهارماه و در زمینه های نماز، اذان و مسجد برگزار شد و شرکت کنندگان آثار خود در زمینه‌های جشنواره به دبیر خانه ارسال کردند.

بختیاری ابراز کرد: آثار رسیده بررسی شد و در نتیجه 60 نفر از کودکان و 10 نفر از مربیان و والدین رتبه‌های برتر جشنواره را کسب کردند.

وی اظهار کرد: کودکان در قالب‌های سرود، نقاشی و نمایش و والدین و مربیان نیز در قالب خاطره، قصه‌ و شعر آثار خود را در زمینه‌های یاد شده ارائه کرده بودند.

بختیاری گفت: یکی از کودکان شرکت کننده در این جشنواره که اهل خلیل‌آباد شهرستان کاشمر است، مقام سوم نقاشی کشور را به دست آورده که برای دریافت جایزه به تهران اعزام شده است.

وی افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره صورت نمادین، با حضور کودکان مشهد برگزار شد و جوایز کودکان شهرستانی هم برایشان ارسال شد.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی همچنین از افزایش آموزش‌های دینی و فرهنگ اسلامی در مهدهای کودک خبر داد و بیان کرد: برنامه‌های آموزشی مهدها ی کودک امسال شکل علمی‌تر و منسجم‌تری دارد زیرا اکثر مربیان مهدهای استان، آموزش‌های علمی و تربیتی لازم در این زمینه دیده اند.