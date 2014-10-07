لزوم بازگویی مقاومت رزمندگان به دانش آموزان در مراسم 13 آبان/راهیان نور فرصت خودسازی و فرهنگ سازی

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی ظهر امروز در جلسه برگزاری مراسم 13 آبان و راهیان نور که در سالن اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، اظهار کرد: باید برای استقبال از کاروان‌ های راهیان نور تدابیر لازم اتخاذ شود.



وی تاکید کرد: خون ‌هایی که برای انقلاب اسلامی کشور ریخته شده است قالبش برگرفته شده از ایثارگری است.



فرماندار آبادان ادامه داد: رهبر انقلاب تاکیدات زیادی در خصوص کاروان ‌های راهیان نور داشتند. با اقداماتی که در سال گذشته برای راهیان نور در آبادان شد، این شهر مقام اول را در زمینه استقبال از کاروان های راهیان نور کسب کرد.



اردوهای راهیان نور فرصت خودسازی و فرهنگ سازی دفاعی دانش‌ آموزان



همچنین جواد علوانیان، سرپرست اداره آموزش و پرورش آبادان اظهار کرد: اردوهای راهیان نور فرصتی برای خودسازی و فرهنگسازی دفاعی دانش‌ آموزان است تا با رشادت ‌های رزمندگان دفاع مقدس آشنا شوند.



وی افزود: طی جلسه ‌ای که با فرمانده سپاه آبادان گرفته شده، مقرر شد تا از حداکثر ظرفیت ‌های آبادان برای این امر استفاده شود.



سرپرست اداره آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: بودجه ‌ای که اداره آموزش و پرورش آبادان باید صرف کند بالغ بر 100 میلیون تومان است که اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و وزارت آموزش و پرورش آن را تامین نکرده است که از ادارات آبادان انتظار می ‌رود در این خصوص مشارکت جدی داشته باشند.



علوانیان اضافه کرد: برای مراسم روز 13 آبان، راهپیمایی در نظر گرفته نشده است و فقط تجمع برگزار می ‌شود که از نیروی انتظامی انتظار داریم در این خصوص برای نظم دانش آموزان حضور داشته باشد.



لزوم نصب بنر در سطح شهر



عادل عساکره، فرمانده سپاه آبادان نیز اظهار کرد: در اردوهای راهیان نور امسال کار نسبت به سال قبل تغییر کرده است به صورتی که دانش آموزان کلاس های اول دبیرستان نیز در آن حضور دارند.



وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه شهر آبادان میزبان است و اعزام کننده هستیم باید بنرهایی در ورودی شهر و سایر نقاط در مسیر نصب شود.



فرمانده سپاه آبادان تاکید کرد: با توجه به جمعیت شرکت کننده باید در طول مسیر پوشش درمانی نیز انجام شود.