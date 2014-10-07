ادارات اردبیل سوخت دوم را ذخیره کنند

فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در فصول گرم سال مانورهای مختلف جهت امکان سنجی گاز استان انجام شده و در حال حاضر آماده برودت و فصل سرما هستیم.

وی افزود: در عین حال واحدهای تولیدی نیز باید تمهیدات لازم را داشته باشند تا با مشکل کمبود افت فشار گاز مواجه نشویم.

خدایی مشارکت شهروندان در امر گازرسانی بهینه را ضروری خواند و افزود: انتظار می رود صرفه جویی در مصرف گاز هم با هدف مدیریت هزینه و هم استفاده بهینه از این نعمت الهی مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان تاکید کرد: بررسی دودکش وسایل گازسوز و اطمنیان از عملکرد درست وسایل ضرورت ویژه دارد.

وی افزود: عملکرد درست دودکش دلیلی بر سلامت وسیله گاز سوز است و می تواند مناسب ترین مانع در بروز حوادث ناگوار باشد.

اجرای طرح گازرسانی در 86 روستا

مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان اینکه تمامی خانوار شهری از نعمت گاز برخوردارند، ادامه داد: در حال حاضر 61 درصد از خانوار روستایی شامل 486 روستا گاز دارند.

خدایی افزود: طرح گازرسانی در 86 روستا در دست اجرا است و امید می رود با بهره برداری از این تعداد پوشش گازرسانی روستایی به 69 درصد ارتقا یابد.