به گزارش خبرگزاری مهر، در اين همانديشي دكتر علي محمد بشارتي، دكتر علاءالدين بروجردي، دكتر سجاد چيت فروش، سجاد هجري و وحيد كارگر جهرمي به ارائه بحث و نقد موضوع ميپردازند.
همچنين دكتر حسين احمدي دبير علمي اين همانديشي در گفتوگوي كوتاهي در مورد اين نشست گفت: اين همايش به بهانه رحلت سيده مجاهد زهرا آيتاللهي آخرين بازمانده آيتالله العظمي سيد عبدالحسين لاري برگزار ميشود.
وي در مورد ضرورت برگزاري اين همانديشي نيز گفت: ضرورت بازخواني انديشه سياسي علماي شيعه معاصر با تأكيد ويژه بر باورهاي فقهي مجاهد نستوه آيتالله العظمي سيد عبدالحسين لاري براي نسل جواني كه در در هنگامه تهاجم افكار سلفيگري و غاليانديشانه به سر ميبرند، بسيار مهم است.
گفتنی است همانديشي علمي «ميراث فکری و معنوي آیت الله مرحوم سيد عبدالحسين لاري» روز چهارشنبه 16 مهرماه از ساعت 15 تا 17در تالار علامه جعفري پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در تهران، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان پژوهشگاه (دوم)، شماره 2، برگزار خواهد شد.
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