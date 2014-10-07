  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

هم‌انديشي علمي «ميراث فکری و معنوي آیت الله مرحوم سيد عبدالحسين لاري» برگزار می شود

هم‌انديشي علمي «ميراث فکری و معنوي آیت الله مرحوم سيد عبدالحسين لاري» برگزار می شود

هم‌انديشي علمي «ميراث فکری و معنوي آیت الله مرحوم سيد عبدالحسين لاري» به همت گروه تاريخ و تمدن پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارشنبه 16 مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين هم‌انديشي دكتر علي محمد بشارتي، دكتر علاءالدين بروجردي، دكتر سجاد چيت فروش، سجاد هجري و وحيد كارگر جهرمي به ارائه بحث و نقد موضوع مي‌پردازند.

همچنين دكتر حسين احمدي دبير علمي اين هم‌انديشي در گفت‌وگوي كوتاهي در مورد اين نشست گفت: اين همايش به بهانه رحلت سيده مجاهد زهرا آيت‌اللهي آخرين بازمانده آيت‌الله العظمي سيد عبدالحسين لاري برگزار مي‌شود.

وي در مورد ضرورت برگزاري اين هم‌انديشي نيز گفت: ضرورت بازخواني انديشه سياسي علماي شيعه معاصر با تأكيد ويژه بر باورهاي فقهي مجاهد نستوه آيت‌الله العظمي سيد عبدالحسين لاري براي نسل جواني كه در در هنگامه تهاجم افكار سلفي‌گري و غالي‌انديشانه به سر مي‌برند، بسيار مهم است.

گفتنی است هم‌انديشي علمي «ميراث فکری و معنوي آیت الله مرحوم سيد عبدالحسين لاري» روز چهارشنبه 16 مهرماه از ساعت 15 تا 17در تالار علامه جعفري پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در تهران، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان پژوهشگاه (دوم)، شماره 2، برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2384844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها