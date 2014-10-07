شانزدهمین بازار قلک شکان محک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قلک محک یک دوست مشترک است. دوست مشترکی که هم زیر سقف محک همراه روزهای پر فراز و نشیب کودکان مبتلا به سرطان در مسیر درمان بوده و هم زیر سقف خانه‌های خانواده بزرگ محک نمادی از عشق و مهر و همدلی بوده است.

قلک محک بیشتر از 20 سال است که عضو خانواده شماست و در این مدت هر ساله همزمان با روز جهانی کودک همه ما را برای جشن قلک شکان زیر سقف محک گرد هم آورده تا نوید سلامتی و امید را به گوش کودکان مبتلا به سرطان برسانیم.

این بار در شانزدهمین بازار قلک شکان تولد عضو جدید این خانواده را همراه هم جشن می‌گیریم و در مراسم رونمایی قلک جدید محک برای کودکانمان آرزوی سلامتی و بهبودی کنیم.

رونمایی از قلک جدید محک روز جمعه 18 مهر ماه جاری ساعت 11 صبح با حضور هنرمندان و ورزشکاران در بازار محک برگزار می گردد.

موسسه و بیمارستان محک به نشانی انتهاي بزرگراه امام علي(ع) - ابتداي بلوار ارتش غرب - بلوار شهيد مجدی - بلوار جنت - بلوار محك، قرار دارد.