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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان؛

شانزدهمین بازار قلک شکان محک برگزار می شود

شانزدهمین بازار قلک شکان محک برگزار می شود

شانزدهمین بازار قلک شکان در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، روزهای پنج شنبه و جمعه (17 و 18 مهر) در محل بیمارستان محک برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قلک محک یک دوست مشترک است. دوست مشترکی که هم زیر سقف محک همراه روزهای پر فراز و نشیب کودکان مبتلا به سرطان در مسیر درمان بوده و هم زیر سقف خانه‌های خانواده بزرگ محک نمادی از عشق و مهر و همدلی بوده است.

قلک محک بیشتر از 20 سال است که عضو خانواده شماست و در این مدت هر ساله همزمان با روز جهانی کودک همه ما را برای جشن قلک شکان زیر سقف محک گرد هم آورده تا نوید سلامتی و امید را به گوش کودکان مبتلا به سرطان برسانیم.

این بار در شانزدهمین بازار قلک شکان تولد عضو جدید این خانواده را همراه هم جشن می‌گیریم و در مراسم رونمایی قلک جدید محک برای کودکانمان آرزوی سلامتی و بهبودی کنیم.

رونمایی از قلک جدید محک روز جمعه 18 مهر ماه جاری ساعت 11 صبح با حضور هنرمندان و ورزشکاران در بازار محک برگزار می گردد.

موسسه و بیمارستان محک به نشانی انتهاي بزرگراه امام علي(ع) - ابتداي بلوار ارتش غرب - بلوار شهيد مجدی - بلوار جنت - بلوار محك، قرار دارد.

کد مطلب 2384845

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