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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۹

شرايط جديد فروش محصولات كياموتورز در ایران

شرايط جديد فروش محصولات كياموتورز در ایران

نمايندگی رسمي شرکت کياموتورز در ايران از جاري شدن شرايط جديد فروش محصولات این شرکت در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زربخش مدير فروش اطلس خودرو نماينده رسمي شرکت کياموتورز در ايران اعلام كرد: كليه محصولات موجود در ليست قيمت جديد اين شرکت داراي شرايط متنوع فروش نقدي و اقساطي با شرايط پرداخت اقساط 12 تا 30 ماهه است كه مشتري مي تواند به انتخاب خود موعد تحويل 30 و يا 90 روزه با قيمت قطعي و يا 150 روزه علي الحساب با نرخ مناسب سود مشارکت را انتخاب کند.

وي افزود: در شرايط جديد متقاضي مي تواند با بهره مندي از تنوع شرايط پرداخت و پيش پرداخت مناسب از 20 ميليون تومان در خريدهاي كوتاه مدت و از 10 ميليون تومان درخريدهاي ميان مدت و علي الحساب، اقدام به خريد يكي از خودروهاي كيا کند. هدف این شركت از تعريف شرايط جديد كسب رضايت هرچه بيشتر و تسهيل فرآيند خريد خودرو براي متقاضيان است به طوري‌ كه امكان پرداخت سه مرحله اي در خريدهاي كوتاه مدت و چهار مرحله اي در خريدهاي ميان مدت و بلندمدت براي مشتريان فراهم شده است.

 

کد مطلب 2384846

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