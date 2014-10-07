شرايط جديد فروش محصولات كياموتورز در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زربخش مدير فروش اطلس خودرو نماينده رسمي شرکت کياموتورز در ايران اعلام كرد: كليه محصولات موجود در ليست قيمت جديد اين شرکت داراي شرايط متنوع فروش نقدي و اقساطي با شرايط پرداخت اقساط 12 تا 30 ماهه است كه مشتري مي تواند به انتخاب خود موعد تحويل 30 و يا 90 روزه با قيمت قطعي و يا 150 روزه علي الحساب با نرخ مناسب سود مشارکت را انتخاب کند.

وي افزود: در شرايط جديد متقاضي مي تواند با بهره مندي از تنوع شرايط پرداخت و پيش پرداخت مناسب از 20 ميليون تومان در خريدهاي كوتاه مدت و از 10 ميليون تومان درخريدهاي ميان مدت و علي الحساب، اقدام به خريد يكي از خودروهاي كيا کند. هدف این شركت از تعريف شرايط جديد كسب رضايت هرچه بيشتر و تسهيل فرآيند خريد خودرو براي متقاضيان است به طوري‌ كه امكان پرداخت سه مرحله اي در خريدهاي كوتاه مدت و چهار مرحله اي در خريدهاي ميان مدت و بلندمدت براي مشتريان فراهم شده است.