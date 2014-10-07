62 هزار خانه روستایی استان گلستان امسال مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد، ظهر سه شنبه در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد : هدف بنیاد مسکن ارتقاء کیفیت زندگی روستایی و ارتقاء کیفیت کالبدی سکونت گاه های روستایی است، عدم توازن بین شهر و روستا موجب مهاجرت می شود، در بنیاد مسکن تلاش می کنیم تا این توازن را به روستا ها برگردانیم.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در بنیاد مسکن استان در سال های اخیر بيان داشت : در استان 62 هزار خانه روستایی را در قالب طرح مسکن روستایی نوسازی و مقاوم سازی خواهیم کرد، تا کنون 50 هزار مسکن روستایی ساخته و تحویل شده است، امسال هم 7 هزار و 500 واحد سهمیه داریم.

زمانی نژاد افزود: در استان 158 هزار و 500 واحد مسکن روستایی داریم که 118 هزار واحد آن غیر مقاوم است، تا قبل از اجرای این طرح نیز 6 هزار واحد واحد مقاوم سازی شده بودند، همچنین 20 هزار واحد از محل اعتبارات حوادث مقاوم سازی شدند ، در مجموع می توان گفت 95 هزار واحد شاخص های کیفیت را دارا هستند.

وی يادآور شد: بخش دیگر کار در روستاها شامل سند دار کردن زمین و مسکن های روستایی می شود، 286 روستا در قالب این طرح در حال دریافت سند هستندف تا کنون 86 هزار جلد سند صادر شده استف اما مشکلی که در استان داریم این است که بسیاری از زمنی ها وقفی و یا تحت لوای بنیاد علوی هستندف در حال پیگیری این موضع هستیم تا این مشکلات نیز رفع شود.

زمانی نژاد تاكيد كرد:در روستاهای مهاجر پذیر از منابع طبیعی یا افراد دارای زمین ف زمین خریداری می شود و در اختیار افراد فاقد زمین واجد شرایط قرار می دهیم، تا کنون 6 هزار و 400 قطعه زمین واجذار شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن اضافه کرد: سالانه به 600 تا 700 نفر وام قرض الحسنه تعمیرات پرداخت می شود، تا کنون 20 هزار نفر از این وام استفاده کرده اند.

طرح هادی 907 روستای استان تصویب شده است که از این میزان در 397 روستا طرح در حال انجام است که از این تعداد نیز فز یک طرح هادی 192 روستا به پایان رسیده است.

وی افزود: گلستان در مجموع یک هزار روستا دارد، از این تعداد 13 روستا هدف گردشگری هستند، تا کنون 4 روستا طرح هادی با هدف روستای هدف گردشگری انجام شده است، روستای زیارت ، فارسیان ساسند و شاهکوه سفلی چهار روستای هدف گردشگری با طرح هادی هستند.

زمانی نژادتصریح کرد: امسال 15 مهر ماه به نام روز روستا نامیده است، روستاها نه تنها در بعد کشاورزی و تولید مولد بلکه در ابعادی چون سیاست، اقتصاد و اجتماعی نیز فعالیت دارند و تاثیر گذارند، میراث فرهنگی ما نیز بیشتر به روستاها بر می گردد پس جا دارد مشکلات و موانع روستاها شناسایی و برطرف شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از نهاد ها در روستا به صورت موردی کار میکنندف اما بنیاد مسکن تنها نهادی است که 90 درصد فعالیت هایش در بخش روستا است، در همین راستا در مسکن روستایی تحولات خوبی در روستاهای استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی و تجاری روستاها پس از حوادث گفت: در حوادث مسئولیت قانونی داریم، در سیل اخیر استان در علی آباد و آزادشهر 31 خانواده که دچار حادثه شدند جابجا شده و با در اختیار گذاشتن کانکس های خریداری شده منتظر احداق واحدهای مسکونی هستند، وام و کمک بلاعوض و طرح احداث واحد مسکونی این افراد آماده است.

زمانی نژاد اذعان کرد: 4 پروژه از انجمن خیرین داریم، 32 واحد سرخنکلا و 36 واحد ویلاشهر گرگان که آماده و تحویل شده است و 75 واحدی مینودشت با 45 درصد پیشرفت فیزیکی و 265 واحدی گنبد که استارت زده شده است از این طرح ها هستند.

وی تصریح کرد: در سال 86 در استان 426 روستای بالای 100 خانوار داشتیم اما امسال این تعداد به 527 روستا رسیده است.