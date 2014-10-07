لزوم حذف شركت هاي موازي با پست/ ارسال 42 ميليون مرسوله در يك سال اخير در خوزستان

مهران حموله صبح امروز در نشست خبري اظهار كرد: بايد تمام خدمات الكترونيكي كه در قانون تكليف شده توسط بخش هاي دولتي ارائه شود تا پايان سال به دفاتر پيشخوان و دفاتر الكترونيكي واگذار شوند. در این راستا از چهار خدمت و 80 سرويس نيابتي جديد در 17 مهر ماه سال جاري رونمايي مي شود.



وي افزود: 53 خدمت جديدي كه قرار است رونمايي شوند در زمينه پست مالي است و تمام اين خدمات بانكي در فاز اول در 6 شهرستان و در زمينه پست مالي به صورت همزمان رونمايي مي شوند.



مديركل پست خوزستان تصريح كرد: ماهيانه سه هزار و 500 كارت ملي هوشمند در اهواز صادر مي شود. در زمينه دولت الكترونيك قرار است در كنار ثبت احوال برای رفاه حال مردم در كليه ادارات پست خدمات ارائه كارت ملي هوشمند مستقر شود.



حموله خاطرنشان كرد: در حال حاضر 23 خدمت پست به صورت الكترونيك ارائه مي شود و تمام خدمات دولت الكترونيك مانند تعيين كد اقتصادي با توجه به تفاهم نامه پست در خوزستان رونمايي مي شوند. خوزستان چهار سال متوالي به عنوان دستگاه برتر در سطح وزارتخانه ارتباطات، شركت پست و جشنواره شهيد رجايي معرفي شد.



وي عنوان كرد: در شاخص هاي ترافيك، هزينه، درآمد و هزينه پست، خوزستان بعد از تهران رتبه دوم كشور را دارد. همچنین پست خوزستان دارای رتبه اول را در زمينه سرويس تعيين زمان است و قرار شده فردا به صورت همزمان سامانه سرويس تعيين زمان رونمايي شود.



مديركل پست خوزستان يادآور شد: در طول يك سال گذشته از مهر 92 تا مهر 93 بيش از 42 ميليون مرسوله پستي در خوزستان جابه جا شده است.



حموله تاكيد كرد: خدمات ثبت اسناد به دليل سلامت و اطمينان در شبكه پستي به ما واگذار شده كه بيش از 10 سرويس دارد و 80 مرسوله در اين مدت براي ثبت اسناد ارسال شده است. امروز در كنار پست شركت هاي موازي وجود دارند كه بايد حذف شوند در صورتي كه در هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته اين گونه نيست.



وي بيان كرد: پست از استانداري مصوبه اي دريافت كرده كه خوزستان به عنوان پايلوت در زمينه ساماندهي جابه جايي محصولات پستي در سطح پايانه ها مستقر شوند. اين كار بسيار سختي بوده و قطعا مقاومت هايي براي اجرايي كردن آن وجود دارد و به زمان زيادي نياز دارد.



مديركل پست خوزستان اذعان كرد: تاكنون تعداد بسياري از اتوبوس هاي حمل و نقل عمومي برون شهري به ازاي جا به جايي مسافر تنها براي حمل بار مورد استفاده قرار مي گرفت.



حموله ادامه داد:‌ بيش از يك هزار و 50 دفتر و نقطه تماس با مردم داريم كه به ازاي هر 60 كيلومتر يك نقطه دسترسي مردم به حوزه پست قرار دارد. بيش از 50 خطوط مبادلاتي در خوزستان است كه بيش از 300 مبادله انجام مي دهند.



وي تصريح كرد: بيش از 450 خدمت را به نيابت از سازمان هاي مختلف ارائه مي دهيم اما اين توان ظرفيت را داريم كه 800 سرويس را در سطح شبكه پست از جانب دستگاه هاي مختلف ارائه دهيم.



بابك گله داری معاون امور پستی اداره كل پست خوزستان نيز در اين جلسه عنوان كرد: خوزستان در دو ماه گذشته تفاهم نامه اي با شوراي حل و اختلاف منعقد كرد كه ابلاغيه هاي دادگستري توسط پست به دست افراد برسد و با اين كار حساسيت ها از بين مي رود البته در فاز اول به دليل هزينه هاي آن به صورت اختياري اجرا مي شود.



وي يادآور شد: روزانه نزديك به 150 تا 200 ترافيك از شوراي حل و اختلاف دريافت مي كنيم و فعلا فاز به فاز جلو مي رويم و تاكنون از هشت فاز تعداد سه فاز را پوشش داده ايم.



معاون امور پستی اداره كل پست خوزستان تاكيد كرد: پست خوزستان اولين استان كشور است كه امور مالياتي را انجام مي دهد كه ظرف دو تا سه روز آينده راه اندازي آن انجام مي شود. با دانشگاه علوم پزشكي مصوبه اي داريم كه خدماتي را ارائه دهيم و روزانه بيش از 25 هزار آزمايش در خوزستان انجام مي شود.



گله داري در پايان با اشاره به روزانه 10 هزار مرسوله پستي وارد اهواز مي شوند، گفت: در اهواز 200 موزع وجود دارد كه مي توانند در سريع ترين زمان ممكن آزمايش را به مردم تحويل دهند.