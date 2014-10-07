حضور قائم مقام بانک مرکزی در اجلاس پائیزه بانک جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت با حضور تمامي روساي کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو یا نمایندگان ارشد آنها برگزار ميشود.
اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين ميشود.
از مهمترين نشستهاي اين اجلاس، مي توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونين گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بينالمللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره نمود.
حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس، فرصت مناسبي را فراهم ميآورد تا در راستای افزايش ارتباط و همکاريهاي بانکي و اقتصادي فيمابين، ملاقات هايي ميان روساي کل، مقامات اقتصادی و بانکی و ساير اعضاي هيات هاي اعزامي از کشورهاي مختلف صورت گیرد.
قرار است اکبر کمیجانی در حاشيه جلسات ياد شده، ملاقات هايي با مسئولين ارشد بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف پيرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همکاري هاي بانکي، اقتصادي و منطقهاي داشته باشد.
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