مراسم اهدای پنجمین دوره جایزه دکتر کاردان 15 دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان (دانشگاه تهران) با همکاری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی و انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در حمایت از پژوهش های نوآورانه در حوزه های روان شناسی و علوم تربیتی، جایزه سالانه ای تحت عنوان "جایزه علمی دکتر کاردان" را به رساله های برگزیده دانش پژوهان مقطع دکتری در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی اهدا می نماید.

مراسم اهدای پنجمین دوره این جایزه دوشنبه 15 دی ماه در تالار کوثر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

رساله هایی که از آغاز سال 1391 در کلیه دانشگاه های سراسر کشور در رشته های مختلف روان شناسی و علوم تربیتی دفاع شده اند، می توانند در پنجمین دوره جایزه دکترکاردان شرکت نمایند.

شرکت کنندگان می بایست نسخه ای از رساله خود را به همراه خلاصه ای از آن (حداکثر در دو صفحه) تا پایان آبانماه 1393 به دبیرخانه جایزه به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان، موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان (دانشگاه تهران) ارسال کنند.