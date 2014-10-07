انهدام 32 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر قاسمی ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه پلیس نیست بلکه باید همه در این زمینه همکاری داشته باشند، افزود: امیدواریم با همکاری مردم و سایر دستگاه ها بتوانیم این راه را ادامه داده تا جوانان و خانواده هایی که در این مسیر این توطئه قرار دارند در امان باشند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون در حوزه کشفیات و مقابله با مواد مخدر یک تن و 986 کیلو و 74 گرم انواع مواد مخدر در شهر ستان همدان کشف شده است، گفت: این میزان در مدت مشابه پارسال بیش از 934 کیلوگرم بوده که امسال 62 درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

قاسمی تعداد دستگیر شدگان در حوزه مواد مخدر را در شهرستان هزار و 599 نفرعنوان کرد و اظهار داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 856 درصدی را نشان می دهد.

وی افزایش اشرافیت اطلاعاتی و تشدید مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر، مبارزه با کشت، تولید و حمل و نقل مواد تاخینی از جمله شاهدانه و خشخاش و صنعتی، کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان با هدف جلوگیری ار ورود مواد و ... را از رویکرد های پلیس مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.

رئیس اطلاعات عملیات پلیس مبازره با مواد مخدر همدان برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی، برپایی نمایشگاه، مشاوره خصوصی، همایش های پیشگیری از اعتیاد و توزیع بروشور را از جمله فعالیت های این پلیس برشمرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه در برخورد با معتادان باید قبل از اقدامات قهری مسئله فرهنگ سازی و پیشگیری را در اولویت قرار دهیم گفت: با توجه به اینکه مراکز ماده 15 و 16 در همدان فعال هستند اما متاسفانه مراحل درمان معتادان دراین مراکز به طور درست انجام نمی شود.

ترکاشوند با اشاره به اینکه حدود 80 درصد معتادان پس از درمان مجددا به مصرف مواد روی می اورند، افزود: با ید در این زمینه کاری بکنیم که بازگشت مجددا معتادان کم شود چرا که بسیاری از مرگ و میرهای معتادان به دلیل مصرف مجدد شیشه و هروئین و پی آن سنگ کوب است.

وی اظهار داشت: در حوزه جرائم، مواد مخدر در رده اول و سرقت و ضرب و جرح و قتل در رده های بعدی قرار میگیرند لذا بسیاری از ضرب و جرح ها ریشه در مسئله اعتیاد دارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان با تاکید براینکه 48 درصد جمعیت زندان مرکزی همدان مربوط به مواد مخدر است ادامه داد: در اردوگاه همدان 533 نفر زندانی داریم که 99 درصد مربوط به مواد مخدر است.

ترکاشوند یادآور شد: چیزی حدود 24 درصد زندانیان مربوط به جرائم سرقت نیز در ارتباط با مواد مخدر است .

وی با تاکید براینکه باید مراحل درمان مراکز ماده 16 به طورکامل نظارت شود عنوان کرد: پلیس دستگاه های قضایی آماری را که ارائه می کنند باید راستی آزمایی کنند و بر اجرای برنامه های دستگاه ها و آمارهای ازائه شده توسط آناها نیز نظارت شود لذا در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی ، اموزش و پرورش ، دانشگاه ها و ... باید ورود پیدا کنند.

ترکاشوند با بیان اینکه شهرداری در زمینه پیشگیری از اعتیاد ظرفیت بالایی دارد گفت: امیدواریم همه دستگاه در سالی که به نام فرهنگ باعزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده با عزم همگانی در این ورود پیدا کنند تا نتیجه مطلوبی در حوزه مقابله و پیشگیری از اعتیاد حاصل شود.