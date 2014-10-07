كشف 14 كيلوگرم ماده مخدر روانگردان شيشه در اهواز

سرهنگ محمد صالحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مأموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز با همكاري سربازان گمنام امام زمان (عج) و انجام اقدامات اطلاعاتي از انتقال محموله مواد مخدر توسط يك باند قاچاق از استان كردستان به خوزستان با خبر شدند.



وي افزود: امروز مأموران بلافاصله پس از دريافت اين خبر موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و اكيپ هايي متشكل از پليس مبارزه با مواد مخدر و سربازان گمنام امام زمان (عج) با استقرار در پليس راه اهواز به انديمشك با كنترل خودروهاي عبوري يك دستگاه خودرو سمند را در محو ر منتهي به اهواز شناسايي و متوقف كردند كه در اين زمينه راننده خودرو به هويت (ص ـ ب) دستگير شد.



جانشين فرماندهي انتظامي خوزستان تصريح كرد: مأموران در بازرسي تخصصي از خودرو مذكور مقدار هشت كيلوگرم مواد مخدر روانگردان شيشه كه به طرز ماهرانه در آن جاسازي شده بود كشف كردند.



صالحي بيان كرد: در ادامه متهم به همكاري يك نفر ديگر اعتراف كرد كه بلافاصله پس از شناسايي در مخفيگاهش دستگير شد.



وي يادآور شد: در عملياتي ديگري كه در همان محور انجام شد مأموران مبارزه با مخدر شهرستان اهواز موفق به شناسايي و توقيف يك دستگاه خودرو پرايد كه حامل 6 كيلوگرم مواد مخدر روانگردان شيشه بود شدند و در اين زمينه نيز چهار سوداگر مرگ دستگير شدند.

