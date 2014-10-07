اعزام 18 هزار هرمزگانی به هفت منطقه عملیاتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانداری ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: امسال 18 هزار نفر از بسیجیان استان بعنوان راهیان نور به 7 استان جنگی شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، و هرمزگان اعزام می شوند.

به گفته وی، امسال برای اولین بار کاروان راهیان نور اردوی دریایی نیز خواهند داشت و از مناطق عملیاتی استان هرمزگان و بوشهر نیز دیدن خواهند کرد.

جهاندار افزود: از تعداد 18 هزار نفر کاروان راهیان نور هرمزگان 3 هزار نفر به مناطق جنگلی خوزستان و 15 هزار نفر به اردوی جزایر دریایی هرمزگان شامل تنگه هرمز، لارک و هنگام اعزام می شوند و راویان در خصوص نبرد و موضوعات دفاع مقدس صحبت می کنند.

مسئول بسیج سازمان اردویی راهیان نور سپاه امام سجاد (ع) تصریح کرد: اولین گروه شامل 200 نفر از دانش آموزان شهرستان رودان از طریق اتوبوس امروز 15 مهرماه به استان خوزستان اعزام شده و از آغاز حرکت به مدت 6 روز از مناطق جنگی این استان شامل: شلمچه، دهلاویه، طلائیه، مسجد جامع خوزستان، هویزه، اروند رود، موزه جنگ و خرمشهر دیدن خواهند کرد.

محمد سالاری مسئول سازمان بسیج دانش آموزی هرمزگان در ادامه این جلسه خاطر نشان کرد، جامعه هدف ما امسال کل دوره های دبیرستان اعم از دختر و پسر است و در تاریخ اعزام از 15 مهر ماه تا نیمه شهریور ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته وی این اقدام با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان، فرمانداری استانداری و بسیج دانش آموزی در دست اقدام است و تمام امورات مربوط به ثبت نام، فضاسازی فرهنگی، بر عهده آموزش و پرورش و سایر اقدامات نظیر اجرای آزمایش، مباحث مربوط اخلاقی و راوی گری عملیات بر عهده سپاه امام سجاد (ع) خواهد بود.

وی، برگزاری شب شعر و یادمان ها، دیدار از زیارتگاه ها و حضور در شلمچه ، دهلاویه، موزه جنگ، خرمشهر را از جمله برنامه های پیش بینی شده بر شمرد.