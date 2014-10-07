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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

جهانداری خبرداد:

اعزام 18 هزار هرمزگانی به هفت منطقه عملیاتی کشور

اعزام 18 هزار هرمزگانی به هفت منطقه عملیاتی کشور

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج اردویی راهیان نور سپاه امام سجاد از حضور اعزام 18 هزار نفری بسیجیان کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانداری ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: امسال 18 هزار نفر از بسیجیان استان بعنوان راهیان نور به 7 استان جنگی شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، و هرمزگان اعزام می شوند.

به گفته وی، امسال برای اولین بار کاروان راهیان نور اردوی دریایی نیز خواهند داشت و از مناطق عملیاتی استان هرمزگان و بوشهر نیز دیدن خواهند کرد.

جهاندار افزود: از تعداد 18 هزار نفر کاروان راهیان نور هرمزگان 3 هزار نفر به مناطق جنگلی خوزستان و 15 هزار نفر به اردوی جزایر دریایی هرمزگان شامل تنگه هرمز، لارک و هنگام اعزام می شوند و راویان در خصوص نبرد و موضوعات دفاع مقدس صحبت می کنند.

مسئول بسیج سازمان اردویی راهیان نور سپاه امام سجاد (ع) تصریح کرد: اولین گروه شامل 200 نفر از دانش آموزان شهرستان رودان از طریق اتوبوس امروز 15 مهرماه به استان خوزستان اعزام شده و از آغاز حرکت به مدت 6 روز از مناطق جنگی این استان شامل: شلمچه، دهلاویه، طلائیه، مسجد جامع خوزستان، هویزه، اروند رود، موزه جنگ و خرمشهر دیدن خواهند کرد.

محمد سالاری مسئول سازمان بسیج دانش آموزی هرمزگان در ادامه این جلسه خاطر نشان کرد، جامعه هدف ما امسال کل دوره های دبیرستان اعم از دختر و پسر است و در تاریخ اعزام از 15 مهر ماه تا نیمه شهریور ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته وی این اقدام با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان، فرمانداری استانداری و بسیج دانش آموزی در دست اقدام است و تمام امورات مربوط به ثبت نام، فضاسازی فرهنگی، بر عهده آموزش و پرورش و سایر اقدامات نظیر اجرای آزمایش، مباحث مربوط اخلاقی و راوی گری عملیات بر عهده سپاه امام سجاد (ع) خواهد بود.

وی، برگزاری شب شعر و یادمان ها، دیدار از زیارتگاه ها و حضور در شلمچه ، دهلاویه، موزه جنگ، خرمشهر را از جمله برنامه های پیش بینی شده بر شمرد.

 

 

کد مطلب 2384865

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