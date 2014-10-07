به گزارش خبرنگار مهر، حمید تاجیک با اشاره به حضور خود در تازه ترین اجلاس بین المللی بیمه ای اتحادیه اروپا که در وین برگزار شد، افزود: اروپایی ها از قبل به حقانیت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد و به آن ایمان دارند و امروز با تلاش دیپلماسی خارجی این مشکل درحال برطرف شدن است.

عضو هیئت مدیره بیمه ایران با بیان اینکه به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ بیمه ایران در این اجلاس شرکت کرده بودم، ادامه داد: شرکت های اروپایی به برند و نام بیمه ایران با توجه به قدمت، دانش فنی کارکنان، بنیه مالی قوی، دارا بودن 9 هزار نماینده درشبکه فروش احترام خاصی قائل هستند. شرکت های بین المللی اروپایی به خوبی می دانند این شرکت با 80 سال سابقه درخشان برترین شرکت بیمه ای در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.

وی افزود: شرکت های اروپایی ازآنجا که حضور درایران برای آنان جذابیت دارد درحاشیه این اجلاس تقاضای همکاری اتکایی با بیمه ایران در زمینه صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی داشتند که مقرر شد در زمان مناسب به این تقاضاها رسیدگی و در صورت مساعد و مناسب بودن پیشنهادها، همکاری با آنها آغاز شود.

سرپرست معاونت اداری و مالی بیمه ایران با بیان آنکه این شرکت فنی ترین بدنه کارشناسی صنعت بیمه کشور را دارد، افزود: سرمایه انسانی شرکت یادشده بزرگترین فناوری شرکت است و باید مانند سایر دارایی ها ساماندهی شود. این شرکت با اتکا به سرمایه انسانی خود نه تنها دارایی و پرتفوی خود را حفظ خواهد کرد بلکه با رعایت تمام اصول حرفه ای آن را افزایش نیز خواهد داد.

وی با رد این مساله که بیمه ایران یک بیمه دولتی است و نباید به دنبال سودآوری باشد، تصریح کرد: هر سازمانی که سود آور نباشد به دلیل آنکه در طول زمان دچار محدودیت های منابع مالی می شود، نمی تواند به جامعه اش کمک کند و بیمه ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

تاجیک گفت: سودآوری بنگاه های اقتصادی از جمله بیمه ایران در اساسنامه آمده است لذا ملزم به سودآوری هستیم تا منافع اعضای مجمع و بیمه گذاران خود را حفظ کنیم، از این رو بدنبال کسب سود بیشتر هستیم. برای دستیابی به این هدف باید نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.