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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

مهریه 10 میلیونی پیرمرد را راهی زندان کرد/ مرد 78 ساله چشم انتظار کمک خیرین

مهریه 10 میلیونی پیرمرد را راهی زندان کرد/ مرد 78 ساله چشم انتظار کمک خیرین

پیرمرد 78 ساله که با زن جوانی ازدواج کرده بود، به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه 10 میلیون تومانی همسرش یک سال است در زندان به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، « ب . ذ » پیرمرد 78 ساله ای است که چندی پیش اقدام به ازدواج دوباره کرد اما به علت عدم تفاهم و اختلاف سنی با همسرش از وی جدا شده و همسرش نیز برای نفقه از مددجو شکایت کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشت.

پیرمرد 78 ساله به خاطر شکایت همسرش و در حالی که هیچ گونه اموال و دارایی منقول و غیرمنقولی ندارد راهی زندان شده و تا به امروز با وجود مشکلات جسمی در حبس به سر می‌برد.

مهریه این زن جوان 250 قطعه سکه تمام بهار آزادی است که با رضایت او ، بدهی پیرمرد به 10 میلیون تومان کاهش یافته ولی باز مددجوی زندانی علی‌رغم اینکه از موقعیت اجتماعی و خانوادگی خوبی در محل برخوردار بوده ولی از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارد.

پیرمرد زندانی که به دلیل عدم استطاعت مالی از 11 مهر سال گذشته روانه زندان شده هم اکنون بدون هیچ پشتوانه مالی به جز محکومیت در مهریه بابت هزینه دادرسی و نفقه پرداخت نشده نیز بدهکار است.

به گفته عباس کشانی مدیر امور استانهای ستاددیه کشور، این زندانی واجد شرایط کمک که خود به شدت از دیابت و دیسک کمر رنج می‌برد در میان فرزندان تحت تکفل خود صاحب فرزند معلولی است که تا پیش از زندانی شدن ، وظیفه مراقبت و رسیدگی از او نیز بر عهده این پدر از کار افتاده بود.

ستاد دیه کشور در طول 24 سال گذشته توانسته با کمکهای مردم نوع دوست کشورمان و همچنین حمایت‌های مسئولین بیش از 80 هزار نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری را در سطح کشور از زندان آزاد کرده و به آغوش پرمهر خانواده بازگرداند. ارمغان این ستاد مردم نهاد که همواره نوید آزادی به خانواده‌های چشم انتظاری بوده که در اثر یک غفلت سرپرست یا یکی از اعضای خانواده را از دست داده‌اند .

 شماره حساب 74/74 جام بانک ملت   (شعبه مستقل مرکزی) و  حساب 0155550000004  سیبای بانک ملی به شماره کارت  7503 – 9951 – 9911 – 6037

کد مطلب 2384871

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