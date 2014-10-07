ليست كامل برداشتهاي غير مجاز از سد تا كوهرنگ و چم آسمان تا سد در اواخر مهرماه ارائه میشود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در جلسه اي با اعضای كميته آب اتاق و جمعی از هیات نمایندگان اتاق اصفهان با بيان اينكه مديرت استان عزم خود را براي حل مشكل آب اصفهان جزم كرده است، تصریح کرد:در اين راه از نظرات و پيشنهادات همه كارشناسان و مسئولان و مردم فهيم استان استقبال مي كنيم.

وی افزود: بايد استفاده از خرد جمعي را در قالب قوانين موجود مبناي كار قرار دهيم و شايسته است كميته آب اتاق بازرگاني و ساير دستگاههاي ذيربط با تلاش مضاعف پيشنهادات كاربردي خود را در راستاي اقدامات دولت انجام دهند.

زرگرپور گفت: استفاده از خرد جمعي و همچنين ارایه راه كارهاي علمي توسط تشكلهاي فني و تخصصي مي تواند در جهت برون رفت از بحران خشكسالي و كمبود آب مفيد و موثر باشد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد مديريت در منابع و مصارف در دستور كار قرار گيرد، اظهار داشت: در اين راستا صرفه جويي در مصرف آب بسيار تعيين كننده خواهد بود.

استاندار اصفهان اضافه كرد: همه دستگاه ها و شهرداري ها بايد صرفه جويي در مصرف آب را در دستور كار خود قرار دهند.

رسول زرگرپور جلوگيري از برداشت هاي غير مجاز و مديريت يكپارچه حوضه آبريز را براي جلوگيري از بارگذاري ها و كنترل برداشت ها و همچنين تغيير الگوي كشت را براي برون رفت از اين مشكل مهم عنوان كرد.

وي با بيان اينكه انتقال حوضه به حوضه نياز به زمان دارد و براي برنامه ريزي هاي يكسال آينده موثر نخواهد بود، افزود: اتاق بازرگاني با دارا بودن تكنولوژي كافي و نيروي انساني متخصص و با انگيزه بايد در راستاي تشكيل كميته كاهش مصرف آب اقدام كند.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه مصرف آب در صنعت در مقايسه با كشاورزي و شرب بهينه شده، افزود: بايد راهكارهاي لازم براي بهينه شدن مصرف آب در اين دو بخش ارائه شود.

وي به عملكرد مطلوب وزير نيرو در يك ماه اخير اشاره كرد و گفت: در حال حاضر با توجه به اينكه صورت مسئله و راه حل ها مشخص شده است و وزارت نيرو نيز عزم خود را براي حل اين مشكل جزم نموده و بايد از وزير حمايت شود تا استقرار مديريت يكپارچه بر حوضه آبريز زاينده رود حاكم شود.

استاندار با بيان اينكه برداشت هاي غير مجاز از سد تا كوهرنگ و چم آسمان تا سد در حال بررسي است، اعلام كرد: تا اواخر مهر ماه ليست كامل اين اطلاعات ارایه خواهد شد و تاكنون تعداد زيادي پروژه در دو استان اصفهان و چهارمحال بختياري به دستور وزير نيرو متوقف شده است.

زرگرپور آرامش كامل در استان را بسيار مهم عنوان كرد و افزود: بايد در يك فضاي آرام و بدون تنش و با اتحاد و هم افزايي مديران، مشكلات موجود حل شود.

استاندار اصفهان افزود: خوشبختانه ارگان هاي خصوصي از جمله اتاق بازرگاني با تشكيل كميته هاي تخصصي در جهت ارایه ي راهكارها و حمايت از طرح هاي دولت اقدام كرده اند كه وجود اين نيروهاي متخصص و با تجربه مي تواند به عنوان يك بازوي تخصصي براي مديريت استان باشد.

«خسرو کسائیان» رییس اتاق اصفهان نیز در این جلسه گفت: کمیته آب اتاق اصفهان با حضور جمعی از اعضای هیات نمایندگان ،استادان دانشگاه و فعالان زیست محیطی تشکیل و در این راستا فعالیت های ارزشمندی برای احیای زاینده رود انجام شده است.

«مهدی بصیری» مسوول کمیته آب اتاق اصفهان همچنین در این جلسه گفت: همگرایی و هم صدایی استان در مساله آب می تواند زاینده رود را احیا کند.