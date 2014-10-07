به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر سه شنبه در نشست مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: خدمت به مردم توفیق بزرگی است که نصیب انسانهای شایسته میشود که در این راستا باید همه ظرفیتهای اجرایی و نظارتی استانداری در جهت جلب رضایتمندی مردم از دستگاههای دولتی استان به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: مدیران استانداری باید با همکاری همه دستگاهها، بسترهای نظارتی لازم بر راهبردهای اجرایی و فرایندهای اداری را فراهم کنند.
جبارزاده در ادامه این نشست با قدردانی از زحمات رسول مباشر جنت در سمت مدیرکل امور اداری و مالی استانداری، برای طاهر روحی در این سمت آرزوی موفقیت کرد و با اشاره به حساسیتها و ظرافتهای کار اداری و مالی در سازمانهای دولتی، گفت: ساماندهی نظام اداری یکی از محورهای کاری دولت تدبیر و امید است که باید دغدغه امور اداری و مالی استانداری نیز باشد.
وی افزود: کارکنان حوزه اداری و مالی وظايف سنگينی بر عهده دارند که امیدواریم با وسعت ديد بالا بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی استانداری موفق باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که بهبود و ساماندهی امور نیازمند برنامهریزی و مدیریت صحیح است، گفت: وظایف حوزه اداری و مالی به تمام مدیریتهای استانداری مربوط است و مدیریت این حوزه باید توانمند و برنامهریز باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی هم با تاکید بر اهمیت حوزه اداری و مالی استانداری اظهار داشت: این دفتر از مهمترین ادارات استانداری از لحاظ تعداد نیرو، گستردگی کار و حجم فعالیتهاست و همه دفاتر استانداری به نحوی با این دفتر در ارتباط هستند.
محمدتقی پاکزاد تصریح کرد: رضایت کارکنان استانداری به کیفیت فعالیتهای این حوزه بستگی دارد، بنابراین انتظار داریم کارکنان و مدیران اداری و مالی به گونهای برنامهریزی کنند که شاهد تسهیل امور کارکنان باشیم.
طاهر روحی، مدیر کل جدید امور اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی متولد سال 46 در شهرستان میاندوآب و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیتهایی همچون ریاست گروه هماهنگی امور صنایع و معادن استانداری، دبیری ستاد جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی استان و ریاست مرکز خدمات سرمایهگذاری استان را بر عهده داشته است.
رسول مباشر جنت، مدیرکل سابق اداری و مالی استانداری نیز به سمت مشاور عالی و مسوول امور بازارچههای مرزی، املاک و دعاوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.
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