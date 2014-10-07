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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۴

جبارزاده:

توجه به شرکت‌های دانش‌ بنیان در دستور کار مدیران قرار گیرد

توجه به شرکت‌های دانش‌ بنیان در دستور کار مدیران قرار گیرد

تبریز- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: توجه به شرکت‌های دانش‌ بنیان به عنوان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار حوزه‌های مربوط در استانداری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر سه شنبه در نشست مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: خدمت به مردم توفیق بزرگی است که نصیب انسان‌های شایسته می‌شود که در این راستا باید همه ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استانداری در جهت جلب رضایت‌مندی مردم از دستگاه‌های دولتی استان به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: مدیران استانداری باید با همکاری همه دستگاه‌ها، بسترهای نظارتی لازم بر راهبردهای اجرایی و فرایندهای اداری را فراهم کنند.

جبارزاده در ادامه این نشست با قدردانی از زحمات رسول مباشر جنت در سمت مدیرکل امور اداری و مالی استانداری، برای طاهر روحی در این سمت آرزوی موفقیت کرد و با اشاره به حساسیت‌ها و ظرافت‌های کار اداری و مالی در سازمان‌های دولتی، گفت: سامان‌دهی نظام اداری یکی از محورهای کاری دولت تدبیر و امید است که باید دغدغه امور اداری و مالی استانداری نیز باشد.

وی افزود: کارکنان حوزه اداری و مالی وظايف سنگينی بر عهده دارند که امیدواریم با وسعت ديد بالا بتوانند در دست‌یابی به اهداف سازمانی استانداری موفق باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که بهبود و سامان‌دهی امور نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح است، گفت: وظایف حوزه اداری و مالی به تمام مدیریت‌های استانداری مربوط است و مدیریت این حوزه باید توانمند و برنامه‌ریز باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی هم با تاکید بر اهمیت حوزه اداری و مالی استانداری اظهار داشت: این دفتر از مهم‌ترین ادارات استانداری از لحاظ تعداد نیرو، گستردگی کار و حجم فعالیت‌هاست و همه دفاتر استانداری به نحوی با این دفتر در ارتباط هستند.

محمدتقی پاکزاد تصریح کرد: رضایت کارکنان استانداری به کیفیت فعالیت‌های این حوزه بستگی دارد، بنابراین انتظار داریم کارکنان و مدیران اداری و مالی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که شاهد تسهیل امور کارکنان باشیم.

طاهر روحی، مدیر کل جدید امور اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی متولد سال 46 در شهرستان میاندوآب و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست گروه هماهنگی امور صنایع و معادن استانداری، دبیری ستاد جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی استان و ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان را بر عهده داشته است.

رسول مباشر جنت، مدیرکل سابق اداری و مالی استانداری نیز به سمت مشاور عالی و مسوول امور بازارچه‌های مرزی، املاک و دعاوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.
 

کد مطلب 2384874

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