به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تقویت بنیه آموزشی دانش‌اموزان تحت حمایت کمیته امداد اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و در سال جاری شاهد قبولی 85 نفر از مددجویان کمیته امداد بوشهر در دانشگاه‌های دولتی هستیم.

وی به برنامه ویژه درسی کمیته امداد برای موفقیت دانش آموزان در کنکور اشاره کرد و بیان داشت: خدمات بسیار خوبی به منظور تامین نیازهای مددجویان تحت حمایت بویژه نوجوانان و جوانان در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ارتقای سطح سلامت جسمی، معنوی، روانی و اجتماعی اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از برپایی 19 کانون پیروان ولایت در هشت شهرستان استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: 11 کانون موقت در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، گناوه، دشتی، دیر و کنگان برگزار شده است.

برپایی 1200 پایگاه جشن عاطفه‌ها

محبی در ادامه از برگزاری جشن عاطفه‌های امسال در یک هزار و 220 پایگاه ثابت و سیار در استان بوشهر خبر داد و افزود: آغاز جشن عاطفه‌ها در 800 مدرسه استان بوشهر برپا خواهد شد.

وی در ادامه از توزیع 50 هزار پاکت جشن عاطفه ها در مدارس استان خبر داد و گفت: 120هزار صندوق صدقات به منظور جمع‌آوری کمک به دانش آموزان نیازمند در طول سال بین دانش آموزان استان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به حمایت این نهاد از چهار هزار و 600 دانش‌اموز در استان بوشهر، تاکید کرد: همه کمک‌های جمع آوری شده در هر مدرسه به دانش‌آموزان نیازمند مددجو و غیر مددجو همان مدارس تعلق می‌گیرد.