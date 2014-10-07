به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس افزایش تولید گاز ایران در پارس جنوبی، برای زمستان سال جاری بهره برداری از 10 ایستگاه جدید تقویت فشار گاز به منظور افزایش ظرفیت انتقال گاز از جنوب به شمال کشور در دستور کار قرار گرفته است.



بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا وعده افزایش 100 میلیون متر مکعبی افزایش تولید گاز ایران برای زمستان سال جاری راه داده و قرار است با بهره برداری از طرح توسعه فازهای 12، 15 تا 18 پارس جنوبی این طرح عظیم افزایش تولید گاز محقق شود.



در همین حال علی اکبر مرآتی از راه اندازی تاسیسات جدید تقویت فشار گاز همدان با ظرفیت انتقال روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خبر داد و گفت: تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این ایستگاه گاز توسط متخصصان داخلی انجام شده است.



مجری طرح تاسیسات تقویت فشار در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اعلام اینکه تاسیسات تقویت فشار گاز همدان دارای آرایش 1+2 توربوکمپرسور 25 مگاواتی است، تصریح کرد: این پروژه جدید انتقال گاز بر روی خط لوله سوم آذربایجان با قطر 48 اینچ در مدار بهره برداری قرار گرفته است.



این مقام مسئول در شرکت گاز با یادآوری اینکه در این تاسیسات دو توربوکمپرسور به حالت دائم کار و یک توربوکمپرسور به عنوان یدک مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاکید کرد: ضریب افزایش فشار توربوکمپرسورهای در این تاسیسات گازی 1.4 است.



وی افزود: در تاسیسات تقویت فشار گازهمدان از ژنراتور اضطراری برق، کمپرسورهای هوای ابزار دقیق، ثابت و پورتابل قابل انتقال، کولر هوایی، اسکرابر، تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف، ترانس سیستم تابلوهای کنترل SCS، ESD، UPS و سیستم تقلیل فشار و دیگر تجهیزات مورد نیاز استفاده شده است.



مرآتی هزینه سرمایه گذاری اجرای این طرح گازی را حدود 350 میلیارد ریال و 33.5 میلیون یورو عنوان کرد و یادآور شد: راه اندازی این ایستگاه منجر به افزایش پایداری انتقال گاز در استان های غرب کشور و همچنین افزایش پایداری شبکه صادرات گاز کشور خواهد شد.