تشکیل 19 ستاد ویژه غدیر در استان تهران/ 1800 مرکز فرهنگی میزبان جشن ولایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصير نيك نژاد ضمن تبريك دهه ولايت و امامت، واقعه سرنوشت ساز غدير را تعيين كننده خط مشي انسان ها تا روز قيامت توصيف كرد و اظهار داشت: واقعه غدير نشانه اي است که از تداوم خط نبوت خبر مي‏دهد و نقطه تلاقي کاروان رسالت با طلايه‏ داران امامت است.

وی در خصوص عظمت اين روز بزرگ عنوان کرد: غديرخم تنها نام يك سرزمين نيست بلكه يك تفكر است كه امامت را استمرار نبوت و رسالت پيامبران الهي از آدم تا خاتم(ص) معرفي مي كند.

تشکیل 19 ستاد ویژه غدیر خم در سطح استان تهران

این مسئول در بيان اهميت پذيرش ولايت علي بن ابيطالب (ع)، به حديثي از امام رضا(ع) استناد كرد كه مي فرمايد "مثل مومنان در قبول ولايت حضرت اميرالمومنين (عليه السلام) در روز عيد غدير خم مثل سجده ملائكه براي حضرت آدم(ع) است و مثل كساني كه نپذيرفتند ولايت آن حضرت را در روز عيد غدير مثل ابليس است".

نيك نژاد در زمینه اقدامات اين اداره كل در دهه ولايت و امامت خاطرنشان کرد: به دليل ضرورت تبيين رخداد عظيم غدير و آگاهي بخشي اقشار مختلف به ويژه جوانان، 19 ستاد منطقه اي و شهرستاني در سطح ادارات تابعه تبليغات اسلامي استان تهران جهت هماهنگي و احصای برنامه هاي مورد نياز اين دهه تشكيل شده است.

200 گفتمان و 120 مسابقه فرهنگی در دهه ولایت و امامت برگزار می شود

وی افزود: برپايي مراسم جشن و سرور عيد ولايت و امامت در بيش از هزار و 800 مسجد، حسينيه، اداره دولتي، کارخانه و مرکز آموزشي، برگزاري 25 كارگاه و نشست آموزشي با هدف بصيرت افزايي اقشار تاثيرگزار اعم از كاركنان دستگاه هاي اجرايي، مبلغين و مبلغات، اجراي 120 مسابقه فرهنگي، هنري، ورزشي و كتابخواني همراه با جوايز ارزنده، از جمله فعاليت هاي پيش بيني شده در اين دهه است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران به برگزاري 200 جلسه گفتمان و پرسش و پاسخ با عنوان "جوان و غدير" اشاره كرد و برپايي 22 نمايشگاه فرهنگي، شب شعر و مشاعره، 250 ايستگاه صلواتي در سطح استان و 300 مورد فضاسازي تبليغاتي و آذين بندي شهري را از ديگر اقدامات اين اداره كل در دهه ولايت و امامت برشمرد.

اعزام 1800 مبلغ و کارشناس مذهبی به نقاط مختلف استان تهران



این مسئول گفت: سازماندهي و اعزام هزار و 800 مبلغ و كارشناس مذهبي به مراكز درخواست كننده، توزيع اقلام فرهنگي، آموزشي و تبليغي در قالب نرم افزار، كتاب، نشريه و برگزاري همايش و مراسم تجليل از خانواده معظم شهدا و سادات نيز از جمله طرح هايي است كه توسط تبليغات اسلامي تهران به اجرا در مي آيد.

دبير ستاد بين المللي غدير استان تهران از تمامی محبان اهل بيت (ع) خواست تا با مطالعه خطبه غدير، در شناخت هر چه بهتر اين روز بزرگ همت گماشته و در فرازهاي گهربار اين خطبه تدبر كنند.