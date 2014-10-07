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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

سعیدی در گفتگو با مهر:

برگزاری مسابقات بدمینتون کشوری به صورت رنکینگ بازدهی خوبی ندارد

برگزاری مسابقات بدمینتون کشوری به صورت رنکینگ بازدهی خوبی ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی گفت: دو سال است مسابقات کشوری شکل رنکینگ پیدا کرده و بازدهی خوبی نداشته و حضور ملی پوشان هم در این مسابقات جایی برای مقام آوری دیگر ورزشکاران باقی نمی گذارد.

نجمه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقبال از بدمینتون در رده‌های مختلف سنی در خراسان رضوی خیلی خوب است، ابراز کرد: برنامه منظمی را پیگیری کرده و در مسابقات کشوری شرکت مستمر داریم.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات رنکینگ کشوری عنوان کرد: فدراسیون بدمینتون امسال هیچگونه مسابقه قهرمانی کشور برگزار نکرده و دو سال است مسابقات شکل رنکینگ پیدا کرده است.

سعیدی به حضور ورزشکاران عضو تیم ملی در مسابقات رنکینگ کشوری اشاره کرده و گفت: بدمینتون خراسان از جایگاه و آمادگی خوبی برخوردار است ولی حضور این ورزشکاران که در مسابقات برون مرزی شرکت داشته و مربی اختصاصی دارند اجازه بروز و ظهور به ورزشکاران دیگر استان ها را نمی دهد.

نائب رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی بیان کرد: این ورزشکاران به خاطر آمادگی و حضور در مسابقات سطح بالا مقام‌های اول را به خود اختصاص می دهند، مقام‌های دوم و سوم هم به ورزشکاران شرکت کننده در اردوهای تیم ملی تعلق می گیرد و عملا با وجود تلاش بسیار،  بقیه ورزشکار ان به نتیجه مطلوب نمی رسند.

سعیدی عنوان کرد: اگر این ورزشکاران در یک جدول و کنار هم مسابقه دهند راه بری دیگر ورزشکاران باز می شود.

وی افزود: با وجود هزینه خوبی که هیئت برای ورزشکاران استان انجام می دهد و حتی پرداخت ورودی مسابقات رنکینگ کشوری به نتایج راضی کننده دست نمی یابیم.

نتایج کسب شده سال های گذشته قابل قبول تر بود

سعیدی ابراز کرد: سال‌های قبل به خاطر برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری وضع بهتر بود و جایگاه خوبی در این مسابقات برای خراسان رضوی کسب می شد.

وی افزود: مسابقات باید از حالت رنکینگ خارج شود چرا که هدف از این کار مشخص نیست و بازدهی خوبی هم در بر ندارد و حضور ملی پوشان هم در این مسابقات جایی برای مقام آوری دیگر ورزشکاران باقی نمی‌گذارد.

سعیدی ادامه داد:  برگزاری مسابقات رنکینگ در طول سال تحصیلی از مشکلات دیگری است که به بدنه تیم‌های اعزامی صدمه می زند چرا که خانواده‌ها اجازه شرکت فرزندشان را نمی‌دهند.

کد مطلب 2384883

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