دانشجویان باید با کارهای عملی آشنا شوند/ آیین نامه تسهیلات خدمت سربازی نخبگان هنوز قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز در جمع خبرنگاران، برنامه اساسی بنیاد ملی نخبگان را حمایت از اختراعاتی که تاییدیه سطح سه این بنیاد را گرفته اند ذکر کرد و ادامه داد: هر اختراع و مخترعی نیاز ویژه خود را دارد برخی خواستار تاسیس شرکت دانش بنیان هستند و برخی ممکن است با دریافت تسهیلات نیازشان برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه باید موانع موجود بر سر راه نخبگان را برداریم اضافه کرد: باید نخبه، کارآفرینی، تولید، کسب و کار و توانمندی‌‌های لازم را کسب کند تا بتوان در مسیر توسعه کشور قدم برداریم.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: باید دانشجویانمان در دوران دانشجویی با کارهای عملی آشنا شوند تا زمان خارج شدن از دانشگاه با فردی پویا مواجه شویم.

حسینی از اعمال تغییراتی در آئین نامه تسهیلات خدمت سربازی نخبگان به منظور هدفمند کردن آن خبر داد و افزود: ممکن است برخی امکانات فعلی تسهیلات خدمت سربازای نخبگان کشور تغییر کند و سختگیرانه تر شود.

وی با تاکید بر اینکه تغییر در آیین نامه تسهیلات خدمت سربازی نخبگان هنوز قطعی نیست و از سال آینده اعمال می شود، خاطرنشان کرد: این تسهیلات مهم و تاثیرگذار است و کسانی باید از آن بهره مند شوند که قابلیت کار صنعتی و اجرای پروژه را داشته باشند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه تسهیلات خدمت سربازی از تسهیلات شیرین بنیاد ملی نخبگان برای جوانان است، تاکید کرد: هیچ تغییری در آیین نامه این تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سالجاری اعمال نمی شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این گفتگو از ارسال 220 اثر به دبیرخانه جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز خبر داد و گفت: این بنیاد در راستای حمایت از نخبگان و تجاری سازی اختراعات، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تجاری سازی و اختراعات را برگزار می‌کند.

داوود فیض افزود: جشنواره اختراعات البرز با همکاری بنیادهای نخبگان استان سمنان، گلستان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار می‌شود که 80 درصد از شرکت کنندگان نیز از این استان‌ها هستند.

وی با بیان اینکه 20 درصد از شرکت کنندگان از سایر استانها هستند، تصریح کرد: در این جشنواره مخترعینی از استان‌های همدان، یزد، هرمزگان، لرستان، گیلان، کرمانشاه، قزوین، زنجان و... نیز حضور دارند.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش داوری اختراعات و تجاری سازی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: حدود 150 اختراع از میان کل اختراع ‌های ثبت‌نام شده بر اساس معیار‌های داوری اولیه موفق به راهیابی به بخش داوری چهارمین جشنواره‌ نوآوری و شکوفایی البرز می‌شوند.

فیض گفت: این جشنواره از 15 مهر ماه به مدت دو روز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در استان سمنان تعداد 25 نفر تحت پوشش بنیاد نخبگان قرار دارند و از تسهیلات این بنیاد بهره مند می‌شوند، اظهار داشت: 10 نفر از این اعضا در بخش تجاری سازی اختراعات خود فعالیت می‌کنند که این افراد به مراکز رشد پارکهای علم و فناوری معرفی می‌شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان تصریح کرد: اگر مخترعان، تمایل به تجاری سازی اختراعات خود را داشته باشند، به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد معرفی و در آنجا از تسهیلات مالی به صورت قرض الحسنه برخوردار می‌شوند.

فیض در خاتمه خاطرنشان کرد: بسته به نوع و سطح اختراع، از 100 میلیون تا 300 میلیون تومان تسهیلات در اختیار مخترعان قرار می‌گیرد.