به گزارش خبرگزاری مهر، «این یا آن» عنوان آلبومی‌است که به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. شهریار کهن‌زاد آهنگساز این آلبوم درباره این اثر موسیقایی چنین نوشته است: آلبوم «این یا آن» این ِیک پدیده یا آن ِّدیگری نیست! در دنیایی که همه این یا آنها در یک موجودیت واحد تنیده شده اند، به راستی این یا آن من نیز یکی است. در آلبوم «این یا آن» 4 کار پارسی که دو تایش حافظ و دوی دیگر یکی از سروده‌های خودم و آن دیگری نیز برداشت آزادی از کلامی ناشناس است که آن را در مقابل 4 آهنگ انگلیسی از ساخته‌ها و نوشته‌های خودم، قرار داده ام.

این پزشک متخصص که اعتقاد دارد «موسیقی برایش حرفه‌ نیست اما به شدت در آن جدی است»، پس از انتشار آثاری چون «نغمه‌های صلح» با تنظيم اركسترال لوريس چكناواريان، اثر جدید خود را در قالبی متفاوت و حرف‌های جدید به بازار موسیقی کشور راهی می‌کند.

آلبوم جدید این هنرمند اواخر مهر ماه در سراسر کشور منتشر خواهد شد. کهن‌زاد اواخر مردادماه سال گذشته سمفوني «نغمه های صلح» را در تالار وحدت به رهبري لوريس چكناواريان روی صحنه برد.

اجرای دوئت اسپانیایی نویز گیتار در نیاوران

دونوازی اسپانیایی نویز گیتار با حضور نوازندگانی از اسپانیا و یونان جمعه 18 مهرماه در تالار اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

دورا ناکو از یونان و پدرو ایسکیردو از اسپانیا دونوازی گیتار کلاسیک خود را در این کنسرت روی صحنه می برند. مجموعه آثار این 2 هنرمند تمام ادوار زمانی و سبک های متنوع از باروک تا موسیقی محلی فولکلور را در بر می‌گیرد که شامل قطعات اصلی برای گیتار و بخصوص قطعات تنظیمی شخصی است. البته آهنگسازانی چون کونستانین واسیلیو، سیمون فونتانلی، آگوستین کاستیا آبیلا و روبن پارخو برخی از آثار خود را به آن‌ها اختصاص داده‌اند.

گروه «دوئت نویز گیتار» در حال حاضر در شهر برلین اقامت دارند، جایی که فعالیت های هنری و آموزشی خود را به طور هم زمان پیش می‌برند. کنسرت «دوئت نویز گیتار» با همکاری بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و سفارت اسپانیا جمعه 18 مهرماه ساعت 18 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

موسیقیدانان جوان و پیشرو در «شیپور صلح» می‌دمند

ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا کیارس کنسرت «شیپور صلح» را به آهنگسازی علی قمصری و خوانندگی محمد معتمدی در برج میلاد روی صحنه می برد. این ارکستر ۹۰ نفره ای که قرار است «شیپور صلح» را اجرا کنند از همراهی ارکستر مجلسی تهران، گروه آوازی تهران به رهبری میلاد عمرانلو و حضور چند سولیست مهمان تشکیل می شود و علی قمصری، شروین مهاجر، پاشا هنجنی، پویا سرایی و همایون نصیری سولیست های کنسرت «شیپور صلح» هستند.

این اولین بار است که یک مجموعه ی ارکسترال به آهنگسازی علی قمصری روی صحنه می رود و به غیر از قطعه «بدرود با بدرود»، بقیه قطعات برای نخستین بار روی صحنه می روند.

کنسرت «شیپور صلح» با حمایت معنوی یونسکو و با اسپانسرینگ چینی زرین توسط بنیاد رودکی، 26 مهرماه در برج میلاد روی صحنه خواهد رفت.

افتتاح هفته فرهنگی ژاپن در تهران با برگزاری 2 کنسرت موسیقی

کنسرت موسیقی سنتی اصیل ژاپنی با اجرای طبل و فلوت در آیین افتتاح هفته فرهنگی ژاپن در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود. مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ژاپن در ایران روز پنجشنبه 17 مهرماه 93، ساعت 17 در فرهنگسرای نیاوران آغاز می شود و در ادامه این برنامه کنسرت موسیقی سنتی ژاپن با اجرای گروه «یچی تارو سیزان» ساعت 18 در سالن اصلی نیاوران اجرا خواهد شد.

در ادامه هفته فرهنگی ژاپن کنسرت کیتارو در روزهای 23 تا 26 مهرماه ساعت 21 در تالار بزرگ وزارت کشور روی صحنه می رود.

پنجشنبه 24 مهرماه نیز برنامه های دیگری مربوط به هفته فرهنگی ژاپن در قالب جشنواره سنتی ژاپن «اوماتسوری» به منظور معرفی فرهنگ و هنر ژاپن به کودکان و بزرگسالان ایرانی برگزار می شود.

گروه نوازی عود در نشست «مهرماه موسیقی»

نشست مهرماه موسیقی با «گروه نوازی عود » به سرپرستی مجید ناظم پور توسط گروه «زریاب» و حضور هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی شنبه 19 مهرماه ساعت 18 در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود.

در این برنامه نشست بهداشت نوازنده با حضور محمد عبدلی بررسی می شود، ضمن اینکه اجرای زنده گروه موسیقی «لگاتو» به سرپرستی ناهید ایمان‌زاده، تک نوازی تار (طینوش بهرامی)، ساز و آواز (هادی دولت دوست)، آواز و تار (حسن صادقی) و تک نوازی پیانو (دیبا پیشدادی) به همراه معرفی آلبوم و تازه های نشر موسیقی بخش‌های دیگر این نشست است.

نشست ماهانه هنرمندان موسیقی با برنامه های متنوع شنبه های سوم هر ماه با حضور هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.