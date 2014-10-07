تیمور باقری در گفتگو با مهر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان تاسيس شركت حمل و نقل بين المللي از امروز 15 مهرماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی نك اينترنتي http://transit.rmto.ir ضمن آگاهي از شرايط شركت در آزمون نسبت به پيش ثبت نام اقدام کنند.

وي ثبت نام نهايي هر يك از داوطلبان را منوط به اطمينان از صحت و نيز تطبيق مدارك متقاضيان با آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كالا و دستورالعمل‌هاي مربوطه دانست و افزود : داوطلبان پس از پيش ثبت نام بايستي نسبت به ارائه مدارك به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان اقدام کرده و پس از تطبيق مدارك نسبت به معرفي آنها براي شركت در آزمون اقدام خواهد شد.

وی افزود: داوطلبان شركت در آزمون تخصصی شرکت‌های حمل و نقل کالا به شرط داشتن شرايط لازم مندرج در آئين‌نامه تأسيس شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا و با توجه به مقررات مي‌توانند از امروز با مراجعه به اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان برای شرکت در این ازمون ثبت‌نام کنند.

وی توصيه کرد با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقتصادي و وظايف و مسئوليت شركت‌ هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي كالا وفق قانون تجارت، داوطلباني در آزمون شركت كنند كه از دانش، تجربه و سرمايه كافي براي تأسيس شركت برخوردار بوده تا بتوانند در قبال صاحبان كالا و سازمان هاي مسئول پاسخگو و تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و به عنوان متصدي حمل در افزايش و رونق تجارت خارجي و ترانزيت كالا از كشور سهيم و بار را صحيح و سالم به مقصد برسانند.

باقري در پايان افزود : نوزدهمين آزمون تخصصي تاسيس شركت حمل و نقل بين المللي كالا در يك مرحله برگزار و زمان و مكان آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .