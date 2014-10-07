تغییر کاربری اراضی باید در مراحل اولیه متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعزام اکیب های حفاظت از اراضی، ظهر سه شنبه با حضور معاون سازمان امور اراضی کشور، معاون امور عمرانی استانداری قزوین، سرپرست جهاد کشاورزی و رئیس پلیس پیشگیری استان در محل سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

محمدی در این مراسم اظهارداشت: در جریان مبارزه با فرایند تغییر کاربری های غیر مجاز، هرگز خواهان این مسئله نیستیم که این جریان منتهی به مرحله اجرای احکام شود و سعی ما بر این است که تغییر کاربری های غیر مجاز در همان مراحل ابتدایی دیوار کشی با همت و تلاش گشت های حفاظت از اراضی متوقف شود.

وی افزود: تخریب یک بنای مسکونی که مدتی مورد استفاده افراد قرار گرفته ممکن است پیامدهای اجتماعی نامناسبی در جامعه برجای بگذارد که همین موضوع اهمیت پیشگیری را در بحث مبارزه با تغییر کاربری ها دوچندان می کند.

معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: از آنجا که ممکن است خسارات جانی و مالی متوجه اعضای اکیب های حفاظتی شود، تمام اعضای این اکیب ها در سراسر کشور که بالغ بر 2500 نفر می شوند، تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفته اند.

وی همچنین با اشاره به تامین ماشین آلات لازم برای تخریب بناهای غیر مجاز بیان داشت: در این رابطه بیش از همه به چندین دستگاه لودر نیاز است که با رای زنی های صورت گرفته قرار بر این شده است که لودرهای فعال در شهرستان البرز در موارد نیاز، اجرای احکام در قزوین را نیز بر عهده بگیرند.

این مسئول اظهار داشت: یکی از معضلات در مبارزه با پدیده زمین خواری اصلاح دستور العمل های مربوطه بود که این اصلاحات محقق شده است و به زودی ابلاغیه آن صادر نیز خواهد شد.

محمدی ادامه داد: همچنین قانون حفظ کاربری اراضی که در سال 85 تصویب شده بود نیز دارای معایب و مشکلاتی است که اصلاحیه آن انجام شده است و در حال حاضردر کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در صورت تصویب می تواند مبارزه با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری را تسریع بخشد.

معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: در حال حاضر عزم جدی برای مبارزه با زمین خواری به ویژه در 6 استان کشور وجود دارد از این رو همه استانداری های سطح کشور موظف شده اند ستادهای مبارزه با زمین خواری تشکیل دهند تا به تفکیک هر استان بحث زمین خواری و پیشگری از آن در استانداری ها نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در پایان افزود: هر گونه مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منتهی به منافعی خواهد شد که در نهایت مردم بیش از همه از این منافع منتفع خواهند بود.

