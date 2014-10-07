گله مندی از قرار ندادن نام دانشگاه چمران در فهرست دانشگاه های همکار با وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاجی دولو با گلایه مندی از قرار ندادن نام این دانشگاه در فهرست دانشگاه های همکار با وزارت نفت، اظهار کرد: اخیرا موافقت نامه همکاری علمی تحقیقاتی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نفت منعقد شده که در آن، تعدادی از دانشگاه ها برای انجام تحقیقات مشخص شده اند این در حالی است که حق دانشگاه مادر خوزستان در این زمینه ادا نشده است.



وی با بیان اینکه دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر، شیراز و صنعتی سهند برای انجام این ماموریت در نظر گرفته شدند، بیان کرد: جای شگفتی است که دانشگاه سهند با حدود 10 سال سابقه و دور بودن از مناطق نفتخیز در این تفاهمنامه قرار دارد. اساسا وقتی دانشگاهی از حوزه میادین نفتی به دور است چگونه می تواند فعالیت های میدانی خود را در این تحقیقات انجام دهد؟



حاجی دولو گفت: دو ماه پیش در نامه ای از سوی سرپرست دانشگاه به وزیر علوم و معاون پژوهشی وزارت نفت، توانمندی ها و پتانسیل عظیم علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یکی از محورهای اصلی شبکه همکاری های بین دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری اعلام شد و در آن، خواستار قرار دادن نام این دانشگاه در لیست دانشگاه های اصلی همکار با وزارت نفت و فراهم کردن بستر لازم اداری و تشکیلاتی برای انجام این ماموریت شدند.



وی اظهار کرد: متاسفانه در برنامه تدوین شده برای گسترش همکاری های علمی و فناوری با وزارت نفت، دانشگاه شهید چمران که بزرگترین دانشگاه جنوب غرب کشور بوده و در خط مقدم حضور در مناطق نفتخیز قرار دارد، به عنوان یکی از دانشگاه های اصلی در نظر گرفته نشده است.



حاجی دولو یادآور شد: دانشگاه شهید چمران با داشتن سه مرکز تحقیقاتی مربوط به موضوعات نفتی و همچنین قرار داشتن در منطقه نفتی، آمادگی انجام پروژه های تحقیقاتی در این زمینه را دارد و تاکنون 15 پروژه با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به انجام رسیده است و یک پروژه نیز در حال اجراست.